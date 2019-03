Un conseiller municipal demande l'intervention du VG d'Ottawa dans le dossier de la phase 2 du train léger

Au début du mois, le conseil municipal a donné le feu vert à la signature des contrats pour le prolongement du réseau de transport en commun. Cependant, certains élus ne sont pas d'accord avec le processus de sélection des entreprises, reprochant aux responsables municipaux de manquer de transparence.

Puis, la semaine dernière, Radio-Canada apprenait que SNC-Lavalin avait obtenu l'un de ces contrats sans obtenir le score technique minimum de 70 %.

Mercredi matin, le conseiller Ménard, qui représente le quartier Capitale, a déposé un avis de motion demandant au vérificateur général d'enquêter sur le processus d'appel d'offres.

Selon ce dernier, le conseil reçoit très peu d’information à l’heure actuelle concernant ces contrats. Il espère que le vérificateur général sera en mesure de faire la lumière là-dessus .

On [les conseillers] ne représente pas l’entreprise privée à laquelle on donne le contrat. On représente le public qui a des questions et on ne voit pas ça à la table du conseil. Shawn Ménard, conseiller du quartier Capitale

La conseillère du quartier Gloucester-Southgate, Diane Deans, est aussi revenue à la charge avec une série de questions. Elle a, entre autres, remis en doute le choix d'une entreprise qui n'aurait pas atteint la note technique minimum fixée par la Ville.

De plus, le contrat avec SNC-Lavalin comporterait certaines délégations de pouvoirs aux représentants de la Ville dans le traitement des offres et Mme Deans voulait savoir comment ces pouvoirs seront utilisés.

Même s'il appuie la motion de M. Ménard, le maire d'Ottawa a assuré et répété qu'il fait confiance au processus. Jim Watson a indiqué que les multiples remises en question sont une stratégie des opposants au projet pour retarder le début de la phase 2 et qu’il y a eu de la désinformation du côté du public et des conseillers.

Je crois que le processus est solide. Le résultat sera favorable aux contribuables et à la ville d’Ottawa. Jim Watson, maire d'Ottawa

Tout comme le contrat de la phase 1 du train léger, octroyé au consortium Rideau Transit, celui de la phase 2 sera mis en ligne une fois le temps venu, a également rappelé M. Watson.

De son côté, le vérificateur général de la Ville a affirmé qu'aucune note accordée aux entreprises selon le processus d'évaluation de leurs offres ne serait dévoilée.

