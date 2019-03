Le Témiscamingue souhaite se démarquer avec sa nouvelle identité visuelle

Pour la première fois en 133 ans, le Témiscamingue se dote d'une identité visuelle. Le slogan et la nouvelle image de marque du Témiscamingue ont été dévoilés mercredi soir devant plus de 300 personnes au Théâtre du Rift de Ville-Marie.

Au cours des derniers mois, plus de 300 personnes ont été consultées sur la vision qu'elles avaient du Témiscamingue.

De ces consultations découlent entre autres une vidéo promotionnelle et un slogan : « Là où on vit ».

Un logo a aussi été créé. On y voit de l'eau, des montagnes, un soleil et des bras ouverts.

Le symbole veut dire qu'ici, au Témiscamingue, on vit en harmonie avec la nature. Ç'a été beaucoup dit ça, le fait d'avoir accès en deux minutes à la nature , explique la chargée de projet en démographie, Catherine Drolet Marchand.

Des articles promotionnels arborant le nouveau logo du Témiscamingue sont maintenant disponibles. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Le Témiscamingue et sa première image

C'est la première fois de son histoire que le Témiscamingue se dote d'une identité visuelle.

Le territoire souhaite ainsi se positionner à travers le Québec comme une place de choix pour s'établir.

On s'aperçoit que le Témiscamingue est encore méconnu, alors on veut se faire connaître. Que les gens découvrent ce que nous on vit à tous les jours comme beauté, comme milieu extraordinaire, comme milieu de potentiel. Se faire connaître, c'est aussi vouloir se faire aimer , souligne la préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc.

Rappelons que le Témiscamingue s'est donné la mission ambitieuse d'attirer 500 nouvelles personnes sur son territoire d'ici 2022.

Un porte-voix dans la métropole

Le comédien et porte-parole du Témiscamingue, Martin Héroux, souhaite porter la nouvelle image de marque du territoire au cours des prochains mois.

Il y a des beaux coins partout au Québec, mais là, c'est assez d'être dans le coin. Moi j'aimerais ça être au centre de quelque chose.

La nouvelle identité du Témiscamingue passe aussi par un seul site web : vivreautemiscamingue.com (Nouvelle fenêtre) .