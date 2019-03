Des commerçants s’inquiètent d’une série de vols dans le nord-ouest du N.-B.

Une série d'entrées par effraction dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick inquiète les commerçants touchés. Certains ont été la cible des voleurs plus d'une fois et subissent des pertes que même les compagnie d'assurance ne peuvent compenser.

Ricky Michaud, propriétaire du garage Flat Fixer à Saint-Léonard, a été victime d’un vol au début du mois de mars. Il fait partie de la série d’entrées par effraction probablement commises par les deux mêmes personnes un peu partout à travers le nord-ouest du Nouveau-Brunswick.

En tout, il s’est fait voler environ 6000 $ en argent. Il craint que les voleurs ne reviennent à la charge.

Il y a plusieurs qui ont été fessés deux fois, donc vu qu’ils ont trouvé un bon montant ici, c’est inquiétant qu’ils reviennent et qu’ils fassent d’autres dommages. Ricky Michaud, propriétaire du garage Flat Fixer à Saint-Léonard

Il s’assure maintenant de vider sa caisse tous les soirs, mais s’inquiète pour ses outils et les dégâts matériels que pourraient faire les voleurs.

Une hausse des primes d’assurance

En plus de subir les coûts des pertes de l’argent et du matériel volés, les commerçants qui ont été touchés plus d’une fois voient leurs primes d’assurance augmenter.

À cela s’ajoute le montant de la franchise d’assurance, soit le montant minimal qu’ils doivent débourser avant que l’assurance ne fasse le remboursement.

L'un des suspects recherchés. Photo : Gendarmerie royale du Canada

Plusieurs commerçants ne font même pas appel à leur compagnie d’assurance à cause de cette franchise.

Enfin, il y a tous les nouveaux investissements en termes d’équipement de sécurité qui ont aussi ont un coût.

C’est un gros coût parce que des chiffres comme ça de 5000$, ça a été très très une bonne semaine, donc perdre ça ça prend plusieurs semaines avant de reprendre cet argent, que tu ne reprends vraiment jamais parce que c’est perdu. Ça ne dérange pas comment tu fais la semaine d’après , tu as toujours le 6000 $ dans le trou.

La Gendarmerie royale du Canada n’a pas encore répondu aux demandes d’information de Radio-Canada.

Avec les informations de Kassandra Nadeau