145 travailleurs de 55 ans et plus embauchés au CHU de Québec

L'immigration n'est pas l'unique option pour résoudre la pénurie de main-d'oeuvre. Pour plusieurs organisations, la solution passe par l'embauche de travailleurs d'expérience. Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Québec, qui compte cinq hôpitaux, a d'ailleurs embauché 145 travailleurs de 55 et plus dans la dernière année.

La moitié de ces embauches a été réalisée auprès de retraités du CHU. Les autres travailleurs recrutés avaient de l'expérience dans d'autres organisations et recherchaient un nouvel emploi.

Pour l'organisation, ces travailleurs ont des qualités indéniables. Ils sont expérimentés, responsables, ont envie de mener une deuxième carrière et sont disponibles.

Marie-Josée Bernier, chef du recrutement au CHU. Photo : Radio-Canada

La chef du recrutement au CHU, Marie-Josée Bernier, souligne d’ailleurs que les équipes de recrutement de son établissement dirigent souvent leurs recherches vers cette catégorie de travailleurs.

« On est toujours heureux de recruter des travailleurs expérimentés. Quand on a une opportunité, on va à leur rencontre notamment dans des salons carrière du réseau 50 ans et plus. »

Employés bien accueillis

À 55 ans, Madeleine Hamel est l'une des employées récemment embauchées comme préposée à l'hygiène et à la salubrité par le CHU.

Mme Hamel, qui a travaillé une bonne partie de sa vie pour la chaîne de magasins Sears, explique qu'elle a été attirée par les conditions d'emploi offertes dans le centre hospitalier.

Madeleine Hamel est employée par le CHUL depuis peu. Elle a travaillé une bonne partie de sa vie pour la chaîne de magasins Sears. Photo : Radio-Canada / Alice Chiche

Elle raconte avoir été bien accueillie par la direction ainsi que par ses collègues, sans aucun préjugé vis-à-vis son âge.

« Je dirais que les infirmières ont plus confiance peut-être parce que je sais où je m'en vais, puis je sais ce que j'ai à faire. »

Quelque 625 emplois sont actuellement à pourvoir au Centre hospitalier universitaire de Québec. L’établissement mise donc plus que jamais sur cette catégorie de travailleurs afin de pourvoir ses importants besoins.

D'ailleurs, le nombre d'embauches de travailleurs de 55 ans et plus y a progressé dans les trois dernières années.

Cette catégorie de travailleurs représente maintenant pour 7,8 % des 1864 embauches réalisées dans la dernière année au CHU, qui compte au total 12 775 employés.

Un phénomène qui va s’accentuer

Au Québec également, le taux d'emploi chez les travailleurs plus âgés est en augmentation constante depuis 2001, souligne Marie-Ève Dufour, professeure en administration à l'Université Laval, spécialiste des ressources humaines et du vieillissement au travail.

Selon les données de l'Institut de la statistique du Québec, le taux d'emploi des travailleurs de 55 ans et plus était de 32,6 % au Québec en 2018. Une augmentation de 5 % par rapport à 2007.

Mme Dufour souligne que le phénomène va s’accentuer dans les années à venir en fonction de la démographie.

« Le dernier recensement au Canada a démontré qu'actuellement, le groupe des 55 ans et plus dépasse les 15 ans et moins, donc, on sait que les travailleurs seniors ou le groupe des travailleurs séniors deviennent finalement le groupe démographique le plus nombreux. »

En 2031, 1 Canadien sur 4 va appartenir au groupe des 55 ans et plus, avance-t-elle.

Un travailleur âgé à l'œuvre dans une usine. Photo : iStock

Même les plus petites organisations

De plus petites organisations misent aussi sur cette catégorie d'employés. Le musée du Royal 22e Régiment installé à la citadelle de Québec affiche actuellement des postes sur le site web des Retraités flyés.

La gestionnaire du musée, Élyse Lauzon, a constaté au cours des dernières années que ces travailleurs sont efficaces et autonomes.

« On a réalisé que pour les postes qu'on a à pourvoir, c'est même mieux d'avoir plus d'expérience de vie, d'expérience de travail. »

C'est pour cette raison qu'elle a décidé de publier les offres d'emploi du musée sur les sites d'organismes qui rejoignent les personnes de 55 ans et plus.