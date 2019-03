Les personnes dépendantes ont peu de recours contre les expulsions, selon une étude

Les auteurs de l’étude affirment que les premières victimes sont les locataires à faible revenu du quartier Downtown Eastside, à Vancouver, particulièrement ceux qui vivent en chambre individuelle dans des immeubles gérés par des propriétaires privés ou par des organismes à but non lucratif.

Trop souvent, selon les chercheurs, les locataires sont informés de leur expulsion oralement et non par écrit, sous prétexte qu’ils consomment de la drogue. Selon un des auteurs, Ryan McNeill, la procédure de contestation prévue par la loi reste inaccessible à ces locataires qui se retrouvent à la rue du jour au lendemain.

Ryan McNeill explique aussi que l’expulsion est un bouleversement dans la vie des personnes dépendantes, notamment parce qu’elles ont plus difficilement accès à leur fournisseur. Elles risquent alors de se tourner vers des drogues qu’elles connaissent moins et qui se révèlent plus dangereuses, comme la méthamphétamine.

L’étude a été publiée, mardi, par six chercheurs du BC Centre on Substance Use dans l’International Journal of Drug Policy. Elle a été menée auprès de 50 habitants du Downtown Eastside en 2015-2016, juste avant que le gouvernement de la Colombie-Britannique déclare l’état d’urgence face à la crise des opioïdes.

Un des moments les plus tristes de notre travail a été de réaliser que certaines personnes que nous voulions interviewer à nouveau étaient mortes. Ryan McNeill, chercheur au BC Center on Substance Use

Le ministère du Logement de la Colombie-Britannique a déclaré, dans un communiqué, qu’il prenait en compte les préoccupations des chercheurs concernant la Loi sur le logement locatif. Il a également rappelé qu’un groupe de travail spécial avait lui aussi publié des recommandations concernant le logement des personnes dans le besoin, en décembre.

Le ministère note enfin qu’un programme de prévention des surdoses, lancé en 2017, a permis à des dizaines de locataires d’entrer en contact avec des services sanitaires et sociaux. Toutefois, selon Ryan McNeill, ce programme n’a pas réglé le problème des expulsions de personnes dépendantes.

Avec des informations de Camille Bains