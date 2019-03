Un seul donneur d'organes provenait de l'Abitibi-Témiscamingue l'an dernier

Quelque 210 personnes ont fait don de leurs organes au Québec en 2018, soit 164 donneurs décédés et 46 donneurs vivants. De ceux-ci, un seul donneur provenait de l'Abitibi-Témiscamingue.

Transplant Québec a fait le bilan, mercredi, de la dernière année.

Un donneur est originaire de l'Abitibi-Témiscamingue. À la suite de son décès, cinq de ses organes ont pu être transplantés à d'autres personnes.

Dans la province, 497 personnes ont bénéficié d'un don d'organe en 2018, pour un total de 537 organes transplantés.

Neuf personnes sont en attente d'une transplantation en Abitibi-Témiscamingue et 13 personnes ont reçu un don d'organes en 2018.

Du travail à faire

Selon le directeur général de Transplant Québec, Louis Beaulieu, il y a tout de même du travail à faire dans la région pour sensibiliser le personnel soignant.

Lorsqu'un patient est dans une situation de mort imminente, l'hôpital fait une référence à Transplant Québec, une situation qui a eu lieu à seulement quatre reprises dans la région en 2018.

Il devrait y avoir plus de références qui sont faites, je ne jette aucune pierre parce que le personnel travaille très fort, je sais qu'il y a des enjeux de main-d'oeuvre importants, en particulier avec les infirmières dans plusieurs de vos hôpitaux, mais ça prend plus de formation pour mieux identifier le donneur et le référer à Transplant Québec, ce qui est susceptible d'amener une différence dans le nombre de donneurs , explique-t-il.

Louis Beaulieu rappelle également l'importance de signer votre carte de dons d'organes et d'aviser vos proches de la situation.