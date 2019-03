Les pionniers du cannabis artisanal au Nouveau-Brunswick

La ferme de Rodney Wilson se trouve à quelques kilomètres de Moncton au Nouveau-Brunswick, loin des regards indiscrets. Fin cinquantaine, la tuque vissée sur la tête, il y prépare ce qui sera bientôt un entrepôt de production de cannabis artisanal.

Sa règle d’or est de faire pousser un produit de grande qualité. Pour battre les grands producteurs, il faut trouver un marché de niche, un cannabis de qualité supérieure que les clients ne pourraient pas trouver ailleurs.

Ça n’arrive pas souvent que tu puisses te lancer dans une industrie encore vierge, où tout est à bâtir, d’être les premiers, les pionniers d’une nouvelle économie. Rodney Wilson

L’entrepôt de Rodney Wilson a une superficie de 40 mètres carrés, avec une pièce où il fait grandir les plants qui peut en contenir entre 40 et 60. Si les affaires vont bien, il espère en construire deux ou trois autres.

Agrandir l’image Rodney Wilson a entamé la construction de son entrepôt de cannabis artisanal, près de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Environ 48 % des Néo-Brunswickois vivent en région rurale, beaucoup d’entre eux possèdent des terres ou sont propriétaires d’une ferme familiale. Je pense que la culture artisanale du cannabis pourrait être une nouvelle source de revenus pour ces familles

Ne se lance pas qui veut

L’avenir est donc prometteur, mais le processus de demande de permis pour le cannabis artisanal auprès de Santé Canada est extrêmement contraignant. L’application à elle seule fait 65 pages, explique Rodney Wilson.

Les producteurs doivent respecter des normes de sécurité et sanitaires très sévères, confirme David Selema, le PDG de Consul Grow, une firme de consultation spécialisée dans l’industrie du cannabis. Santé Canada demande, entre autres, certains types de revêtement pour les sols, les murs et les plafonds, dit-il.

Il y beaucoup de règlements qui font souvent rebrousser chemin aux producteurs artisanaux qui se disent que c’est trop dispendieux, c’est trop compliqué , dit-il.

Les règles d’une micro-culture et/ou micro-transformation de cannabis artisanal : Superficie : jusqu’à 200 mètres carrés;

Transformation : jusqu’à 600 kg de cannabis séchés par année;

Distribution : les producteurs ne sont pas autorisés à vendre directement le produit. Ils doivent passer par le distributeur provincial ou un producteur industriel licencié. Source: Santé Canada (Nouvelle fenêtre)

Se lancer dans le cannabis artisanal peut coûter très cher, prévient-il. Le prix de départ varie de 800 000 $ à 1 000 000 $ pour les frais de licence, la construction, l’achat d’équipement et la sécurité.

De son côté, Rodney Wilson affirme avoir dépensé 500 000 $ à ce jour et ne prévoit pas produire avant un an et demi. Il y a beaucoup de risque. Si, par exemple, le prix du cannabis industriel chute, ce sera extrêmement difficile pour nous d’être rentable.

Un jeu qui en vaut la chandelle

Le pari est risqué, mais il en vaut la chandelle, selon David Selema. Le marché est à prendre et il y a un important besoin d'approvisionnement en raison des ruptures de stock à travers le pays.

Il va y avoir une demande pour le cannabis canadien comme pour le vin français. David Selema, PDG de Consul Grow

Agrandir l’image David Selema, de Consul Grow, avec son partenaire d'affaires, dans leurs bureaux. Photo : Consul Grow / Olivier Hardy

On peut rêver à la vallée de Napa avec tous ces producteurs de vin qui attirent des centaines de milliers de touristes par année, qui dégustent les produits locaux, ajoute Rodney Wilson. On pourrait voir ça au Nouveau-Brunswick avec les producteurs artisanaux de cannabis.

Le prix de vente au détail du cannabis artisanal sera comparable au produit industriel, du moins au début selon David Selema, soit entre 8 $ et 12 $ le gramme.

Surfer sur la vague des micro

Sébastien Roy, de la Distillerie Fils du Roy, se souvient de la première fois qu’il a franchi les portes d’un magasin d’Alcool Nouveau-Brunswick avec ses bouteilles de gin et d’absinthe, en 2012. Le gérant lui avait alors pris deux caisses de chaque, par pitié . Aujourd’hui, sa distillerie et microbrasserie de Petit-Paquetville est florissante.

Une absinthe au cannabis, on n’a pas le droit d’en faire pour l’instant, mais un jour si la loi le permet et qu’on a déjà fait notre recherche, on serait prêt. Il y a aussi la bière avec des saveurs, c’est un nouveau monde, la plus grande limite c’est probablement celle qu’on va s’imposer à nous-mêmes. Sébastien Roy, Distillerie Fils du Roy

Agrandir l’image Après avoir conquis le marché de l'alcool, Sébastien Roy envisage se lancer dans celui du cannabis artisanal. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

L’entrepreneur s’apprête aujourd’hui à franchir une nouvelle limite : construire un laboratoire pour y tester différentes levures et graines pour sa production d’alcool, et ce, dès cet été. À plus long terme, il envisage aussi une microculture de cannabis pour faire de la recherche et du développement

Il y a vraiment un nouveau secteur qui est en train de s’ouvrir, ça va prendre des pionniers, des marginaux qui vont découvrir et créer cette nouvelle industrie.

Si les microbrasseurs ont réussi à percer le marché et convaincre des adeptes, il n’y a pas de raison que nous ne puissions pas le faire. Rodney Wilson

Les microproducteurs de cannabis aimeraient marcher dans les mêmes pas que les microbrasseurs.

L’innovation va devoir venir des petits producteurs, on va devoir travailler sur la génétique des plantes, développer de nouvelles saveurs, sur des emballages écoresponsables. On va devoir compétitionner avec les grands volumes qui sortent des fermes industrielles , argumente Rodney Wilson.

Agrandir l’image Pour l'instant, seul les grands producteurs licenciés peuvent vendre de la marijuana récréative, comme Zenabis, à qui appartient ce plant. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Sébastien Roy espère qu’à l’instar des microbrasseries, le Nouveau-Brunswick permettra aux microproducteurs de vendre à partir du site de production.

Pour l’instant, les producteurs et les transformateurs artisanaux de cannabis sont contraints de passer par la société de distribution provinciale, comme Cannabis NB, ou par les grands producteurs licenciés.

Zenabis accueille à bras ouverts les producteurs artisanaux

Un premier producteur industriel de cannabis veut faire de la place aux artisans. Zenabis, qui a des serres en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, a déjà signé un contrat d’approvisionnement avec un microproducteur.

On est le seul producteur au Canada à avoir commencé un programme pour les microproducteurs de cannabis. May Nazair, chef des licences et des communications de Zenabis

On aimerait avoir au moins une vingtaine d’ententes avec des microproducteurs , indique May Nazair, chef des licences et des communications de Zenabis.

La compagnie propose une formule tout inclus : elle met à la disposition du producteur artisanal ses ressources et son expertise pour l’aider à obtenir son permis de production de Santé Canada. Une fois obtenu, Zenabis garantit l’achat, l’emballage et la distribution de la fleur séchée ou de l’huile de cannabis artisanal.

Agrandir l’image May Nazair, de Zenabis, croit au potentiel d'affaires des producteurs de cannabis artisanal. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

C’est un avantage pour eux parce qu’ils vont pouvoir vendre tout leur produit et il sera disponible partout au Canada à travers notre système de production.

Zenabis y voit certainement une bonne occasion d’affaires. C’est vraiment excitant c’est quelque chose qu’on a jamais vu avant , dit May Nazair. Le cannabis artisanal portera le nom de Founder’s Reserve et sera distribué au début de l’automne. Une marque de fabrique pour rendre hommage aux premiers cultivateurs .

Se rassembler pour mieux régner

Le microproducteur de Moncton Rodney Wilson n’a pas encore soumis sa demande pour une licence auprès de Santé Canada. Il espère le faire dans les prochains mois, une fois que la construction de sa serre intérieure sera terminée.

D’ici là, il aimerait que les microcultivateurs mettent leur expertise et leurs ressources en commun. Il prévoit lancer une coopérative de producteurs de cannabis artisanal du Nouveau-Brunswick. La première du genre dans la province. Je pense qu’il faut se rassembler, travailler ensemble, partager nos idées, [...] ce qui marche et ce qui marche moins. Si nous parlons d’une seule voix nous aurons plus d’influence sur les intervenants et les politiques publiques.