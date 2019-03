Cher théâtre, je t'écris pour te dire que je t'aime

En cette Journée mondiale du théâtre, deux amoureux des planches au parcours hors norme, Dayne Simard (Beef, Doggy dans Gravel) et Mylène St-Sauveur (Le journal d'Anne Frank, Vu du pont, Hubert et Fanny), ont sorti leur plume pour écrire des mots doux au 6 e art.

L'un est un Beauceron, un vrai, un fier. L'autre a grandi sur les plateaux de tournage. Pour les deux, se balader du côté cour ou jardin est devenu quelque chose de possible « sur le tard », « par surprise » et par envie d'entrer dans un monde de paradoxes.



Ils ont écrit une lettre d'amour au théâtre, tantôt malmené, tantôt applaudi, mais encore trop redouté.

(Faites une) place au théâtre.

Le théâtre pour « se brasser l'existence »

J'étais un ti-gars quand je suis tombé en amour avec toi.

J'avais un collier en coquillage.

J’avais un méchant gros pad écrasé par une calotte à palette droite. J'fumais de bonnes vieilles tops devant l'entrée principale de la polyvalente Benoit-Vachon.

J’me clanchais des petites bières – oui – en arrière du IGA pendant la pause du midi. J'me pensais ben ''hot''. J'arrivais stone raide à mes cours. J'faisais une trentaine de petites siestes par jour sur mon bureau.



J'étais pas méchant.

En tout cas, pas souvent.

J’savais juste pas où je m'en allais.

Ne pas t'avoir eu dans ma vie, j'aurais peut-être – probablement – mal viré.

Peut-être que ma mère ne serait pas fière, aujourd'hui.

Peut-être que moi non plus, je ne serais pas fier.

J'ai été chanceux. Ben gros chanceux que tu sois là.

Que t'existes.

Dayne Simard estime que le théâtre est une façon de « se faire brasser la vie ». Photo : Site : Agence artistique Chantal David

Le monde continue à se rassembler pour venir te voir, pis j'trouve ça beau.

Beau en crisse.



Je crois qu'on a besoin de toi.

J'ai besoin de toi.

Tu me fais du bien pis des fois tu me brasses un ti-peu.

T'es un bon chum.

Bref, tout ça pour te dire que... théâtre... je t'aime mon babe.

– Dayne

Dayne Simard est diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Québec. Il a commencé à jouer au théâtre « pour une fille », sa blonde en secondaire 3. Dans la profondeur de son rang du Bas-St-Jacques à St-Elzéar en Beauce, il n’a jamais vraiment aspiré à vivre de son art. C’est son premier metteur en scène, un certain Fabien Cloutier, qui lui a inspiré et insufflé la passion du théâtre. Le théâtre, pour Dayne Simard, ça a été un peu comme une porte trouvée par hasard, lors d'un moment de déambulation dans sa vie de jeune adulte. Ce qui l’intéressait le plus pendant ses années au baccalauréat en relations industrielles de l’Université Laval, c’était de pouvoir jouer dans la troupe de théâtre de l’institution. Ses auditions au Conservatoire sont devenues un élément déclencheur de sa vie; celui de sa carrière, des larmes de sa mère, et du profond amour pour son art.

Théâtre, mon chéri

On se connaît depuis peu, mais déjà, je sens que toi et moi, c’est fort.

Jeune, je rêvais de te rencontrer et depuis que je te côtoie, ma vie est comblée. J’admire ton ouverture, ta recherche constante de liberté, ta façon d’exposer les injustices et de briser les codes.

Tu es, pour moi, ce qu’il y a de plus vrai et de plus utopique à la fois.

J’aime découvrir avec toi, m’imaginer à une autre époque, dans d’autres lieux, revêtir d’autres noms.

Tu me fais voyager par tes simples paroles.

Tu m’amènes à réfléchir sur le sens du mot vivre.

Tu me rappelles que j’ai le droit de pleurer, de crier. Que j’ai le droit de me poser des questions.

Maude Guérin et Mylène St-Sauveur dans la pièce « Vu du pont » au TNM Photo : Yves Renaud

« Il y a des choses qui se passent la nuit entre [nous] et qui font que tout le reste n'a plus aucune importance! »1



On partage notre vie, nos rires. Tu me donnes ton coeur.

Avec toi, je me sens forte dans ma fragilité et protégée; comme si notre maison me permettait sans jugement de montrer des choses que je ne montre pas ailleurs.



Avec toi, je suis entière.



Il n’y a plus de murs entre nous, plus de peurs. Puisque « j’ai escaladé ces murs sur les ailes légères de l’amour : car les limites de pierre ne sauraient arrêter l’amour, et ce que l’amour peut faire, l’amour ose le tenter… »2

Je vais me battre pour garder la flamme en nous.

Je suis prête à tout pour défendre ce que l’on crée.

Je vais continuer de me laisser guider là où je ne suis jamais allée.

Et au diable ce que les autres en penseront.

« Il y a au monde une chose sainte et sublime, c’est l’union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. »3

On a tant à apprendre toi et moi, tant de choses à vivre et à voir encore. Continue de me faire rêver, car « l’amour ne voit pas avec les yeux, mais avec l’imagination. »4

Ça te dis de passer les 40 prochaines années ensemble?

– Mylène

C’est la caméra qui a vu naître le jeu de Mylène St-Sauveur. Dès le début de l'adolescence, à l’âge où l’identité se crée à travers l’image que l’on se travaille, elle a accumulé les rôles au petit comme au grand écran. C’est par la grande porte qu’elle a accédé à l’univers du théâtre : pour la saison 2014-2015 du Théâtre du Nouveau Monde (TNM), elle a décroché le rôle d’Anne Frank, dans l’adaptation théâtrale de l'oeuvre littéraire Le Journal d’Anne Frank, signée Éric-Emmanuel Schmitt. Contre la (petite) grogne de certains puristes, elle a grimpé sur scène et s'est valu des critiques dithyrambiques en plus de décrocher deux prix pour son interprétation.

Le reportage de Valérie-Micaela Bain

Références:

1- Un tramway nommé désir, 2- Roméo et Juliette, 3- On ne badine pas avec l’amour, 4- Le songe d’une nuit d’été