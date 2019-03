Google crée un comité-conseil sur l’éthique de l’IA

Le conseil, qui doit publier un rapport à la fin de 2019, inclut des experts en technologie, des éthiciens du numérique et des gens ayant de l’expérience en élaboration de politiques publiques, selon ce qu'a indiqué le vice-président principal des affaires mondiales de Google, Kent Walker.

Le groupe doit offrir des recommandations à Google, à d’autres entreprises et à des chercheurs travaillant dans des domaines variés, dont celui de la reconnaissance faciale, une forme d’automatisation suscitant des critiques en raison de ses biais raciaux et d’autres limitations.

« Nous voulons avoir les conversations les plus éclairées et réfléchies possible », a affirmé Kent Walker lors d’une conférence organisée à San Francisco par le Massachusetts Institute of Technology. « Nous voulons nous asseoir avec le conseil et voir quel genre d’ordre du jour il aimerait aborder. »

Google a déjà ses propres principes internes en matière d'IA. Ceux-ci interdisent entre autres l’entreprise d’utiliser l'IA pour concevoir des armes.

Le panel se réunira quatre fois à compter du mois d’avril, selon ce qu'a indiqué Google sur son blogue (Nouvelle fenêtre) .