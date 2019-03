Développement économique Canada annonce 2,5 M$ pour l'Abitibi-Témiscamingue

Du côté de Rouyn-Noranda, on retrouve les entreprises Plastiques G Plus, Géliko et Innovscan. Au total, elles reçoivent un peu moins de 580 000 $.

Dans le secteur de Val-d'Or, c'est plutôt Usinage X-Spex, CIMDAT, Les Entreprises Parlec et Ateliers d'usinage et de soudure Val-d'Or qui se partagent un peu moins de 1,9 million de dollars.

Ce que l'on souhaite est d'être capable de soutenir des entreprises qui innovent et qui vont vouloir développer dans leur chaîne de production et qui voudront investir dans de nouveaux équipements technologiques pour augmenter la productivité et répondre à la croissance économique canadienne , explique le secrétaire parlementaire du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Rémi Massé.