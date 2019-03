Des réservistes canadiens et américains en entraînement au Nunavut

En plein coeur d'un désert de glace, les soldats devaient retrouver des pièces de satellites et les ramener à bon port. Une mission d'une semaine visant à les préparer pour la guerre hivernale.

Simon-Pierre Gagnon et une collègue lors de l'expédition des réservistes au Nunavut. Photo : Le Régiment du Saguenay / Simon-Pierre Gagnon

C'était assez demandant quand même, juste le fait de gérer sa propre chaleur. On n’est pas habitués d'être dehors pendant 11 heures de temps au froid. Là, nos cache-cou deviennent congelés, nos mains deviennent froides, nos pieds deviennent congelés. C'est de tout le temps trouver des petits moyen pour se réchauffer , raconte le soldat d’infanterie Simon-Pierre Gagnon.

Comme les autres militaires de la région, Simon-Pierre avait participé à la traversée hivernale du lac Saint-Jean, un entraînement qui s’est avéré être bien efficace pour préparer pour les participants.

Le froid comme défi

Même s’ils étaient bien entraînés, il demeure qu’affronter le froid n’a pas été de tout repos pour le groupe de réservistes.

Les militaires pouvaient admirer ce genre de paysage tous les jours lors de leur mission au Nunavut. Photo : Le Régiment du Saguenay / Simon-Pierre Gagnon

Quand tu restes cinq minutes dehors, le vent, c'est lui le plus gros défi. C'est ça qui vient te frapper au visage. Juliepier Laprise, soldat d'infanterie

Maintenant il n'y a plus aucune température hivernale qui va pouvoir m'arrêter ou me faire peur. Si on a un exercice qui fait -50 degrés, je me dis que c'est pas grave, je vais avoir été dans pire que ça , poursuit son frère d’armes.

D’ailleurs même si le Nunavut a été tout une épreuve, ce défi représente maintenant une raison de plus pour Simon-Pierre de vouloir intégrer les forces régulières.

J'attends un transfert depuis deux ans environ. J'attends qu'il y a ait une place pour moi qui se libère dans les forces régulières , affirme le soldat de 21 ans.

Les réservistes devaient tous s'entraider afin d'arriver à accomplir leur mission. Photo : Le Régiment du Saguenay / Simon-Pierre Gagnon

Par ailleurs, le Régiment du Saguenay cherche à combler de nombreux postes en ce moment. La réserve située au Saguenay a, à l’instar de bien des entreprises, un grand besoin de main-d’œuvre.