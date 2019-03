Entente conclue pour la protection de l'eau potable de Québec

L'entente va mettre fin aux procédures judiciaires intentées par les villes de la périphérie nord de Québec en 2016.

« Le RCI 2019 apporte enfin un baume sur tout ce qui s'est passé depuis 2016. Pour nous, c'est exemplaire ce qui vient de se passer. On a enfin un règlement qui va nous permettre de bien aménager notre territoire », affirme le maire de Lac-Beauport, Michel Beaulieu.

Des mois de pourparlers

Les villes de Québec, Stoneham et Lac-Beauport ont négocié pendant plusieurs mois avant de parvenir à une entente. Le nouveau RCI est moins sévère que celui qui a été imposé aux villes de la couronne nord en 2016.

« C'est sûr qu'on a fait des compromis. On a été drastiques, à l'époque, pour arrêter un peu le bordel. On a fait des compromis cette fois, mais pas sur l'avenir », affirme le maire de Québec et président de la CMQ, Régis Labeaume.

Davantage de constructions permises

Les municipalités de la couronne nord pourront, par exemple, permettre les constructions sur des terrains dont la pente est supérieure à 15 %, ce que le précédent règlement interdisait.

Des clauses strictes permettront de maintenir le couvert végétal sur les terrains. À compter de maintenant, les nouvelles constructions devront aussi être reliées à un réseau d'égout. Les propriétaires de terrains déjà lotis pourront cependant se bâtir avec une fosse septique.

Un RCI consensuel

« Ce règlement entraînera un soupir de soulagement pour les familles qui avaient vu leurs projets de construction suspendus. Nous avons choisi un autre chemin que la voie des tribunaux. Nous avons un règlement qui fait consensus », estime Régis Labeaume.

Salué par les environnementalistes

« On est très contents du résultat. Le règlement est beaucoup plus simple, beaucoup plus orienté sur des objectifs précis en matière de protection des espaces naturels, de lutte à l'imperméabilisation des sols », souligne le directeur du Conseil régional de l'environnement, Alexandre Turgeon.

Le nouveau RCI devra être approuvé par le ministre de l'Environnement avant d'entrer en vigueur, d'ici environ deux mois.