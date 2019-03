Jody Wilson-Raybould nie être à l'origine des fuites sur SNC-Lavalin

L'ex-ministre Jody Wilson-Raybould a soumis de nouveaux documents au Comité permanent de la justice et des droits de la personne dans lesquels elle affirme qu'elle n'était pas la source des fuites à propos de pressions du Bureau du premier ministre et d'autres hauts responsables gouvernementaux dans le but d'offrir un accord de réparation à la firme d'ingénierie SNC-Lavalin.