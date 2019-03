Une étudiante de Matane finaliste à la compétition Sony World Photography

Léonie Synnott-Bruson suit les traces de Samuel Bolduc qui, en 2018, avait remporté la compétition, considérée comme l’un des plus grands et plus prestigieux concours de photographie au monde.

Je suis absolument emballée à l’idée de participer au concours , a commenté l’étudiante originaire de Montréal. La série de photographies qui m’a permis de me distinguer s’intitule Dream Production. Avec son éclairage plutôt particulier, elle exagérait de manière humoristique le phénomène de l’autoreprésentation sur les réseaux sociaux.

Une des photos qui a permis à Léonie Synnott-Bruson de se qualifier pour la finale du concours Photo : Léonie Synnott-Bruson

Son professeur, Robert Baronet, a rappelé que le Cégep de Matane avait été choisi parmi les représentants de plus de 350 écoles de photographie du Québec, du Canada et de partout à travers le monde.

Léonie Synnott-Bruson se rendra à Londres, le 17 avril prochain, pour assister à la cérémonie de remise des prix, moment où sera dévoilé le nom du gagnant ou de la gagnante.