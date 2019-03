Un parc aquatique gonflable s'installe au Manitoba

Le parc aquatique flottant a une date d'ouverture prévue pour la fin juin 2019, affirme Discover Minnedosa, l'agence de tourisme de la ville située à 45 km de Brandon.

« C'est un parc aquatique gonflable, comme un parcours d'obstacles flottant sur l'eau », explique le propriétaire du parc aquatique Splish Splash de Calgary, Gerry Champagne.

« Il y a plusieurs de ces parcs au Canada et dans le monde, mais il n'y en a aucun dans les Prairies à l'heure actuelle. Être le premier et le seul parc aquatique gonflable de la province est une occasion incroyable pour Splish Splash et pour la communauté de Minnedosa », ajoute M. Champagne.

Voyage Manitoba a permis de mettre en relation Discover Minnedosa et la compagnie Splish Splash.

« Le tourisme est très important pour notre économie locale et l'investissement dans notre communauté est plus que bienvenue. Cela complète notre offre touristique existante », affirme la responsable de Discover Minnedosa, Chantelle Parrott.

« C'est un moyen fantastique d'attirer les gens en ville. Espérons que les visiteurs profiteront au maximum de tout ce que Minnedosa a à offrir pendant leur séjour », ajoute-t-elle.

La structure est en construction au Royaume-Uni et sera expédiée au Manitoba lorsqu'elle sera terminée.

Gerry Champagne s'attend à ce que le parc soit ouvert tous les jours en été entre juin et début septembre.