L'événement Riding is Resistance : de la planche à roulette à la justice sociale

La Faculté des médias, des arts et de la performance de l'Université de Regina présentait mercredi l'événement Riding is Resistance durant lequel des discussions portant sur l'histoire des pensionnats autochtones, le racisme, la pauvreté puis la justice humaine et sociale ont eu lieu. C'est à travers les oeuvres d'un artiste de Regina que le thème de la décolonisation des peuples autochtones, au Canada et en Australie, a été mis de l'avant.