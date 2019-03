Le réalisateur de Rumeurs et des Honorables tournera avec Marie-Josée Croze

La série à suspense d'espionnage s'articulant autour d'un triangle amoureux mettra notamment en vedette les comédiennes québécoises Marie-Josée Croze et Maxim Roy.

Louis Choquette a réalisé de nombreuses séries à succès pour la télévision québécoise : Les Parent, Rumeurs, Mirador, 2 frères et plus récemment Les honorables sur Club illico.

Marie-Josée Croze tourne surtout en France depuis qu'elle a obtenu le prix d'interprétation au Festival de Cannes en 2003. D'ailleurs, elle habite dans l'Hexagone.

Dans cette série, Marie-Josée Croze sera accompagnée de Clive Standen (Vikings, Taken), Hannes Jaenicke (Sardsch, Code Name: Eternity), Shawn Doyle (House of Cards, Frontier), Grégory Fitoussi (Spiral, Spin) et Maxim Roy (O', Les Boys et la version anglophone de la série 19-2). Mirage est créée et écrite par Franck Philippon, Benedicte Charles et Olivier Pouponneau.

La série sera tournée en français, en anglais et en arabe et sera diffusée au Québec et au Canada.

Mirage a pour toile de fond un paysage urbain futuriste. La série raconte l'histoire de Claire (Marie-Josée Croze), une expatriée qui a décidé de recommencer à zéro à Abou Dhabi, en compagnie de son fils et de son mari, Lukas (Hannes Jaenicke). Claire se retrouve plongée dans le monde obscur de l’espionnage après avoir découvert que son ancien mari, Gabriel (Clive Standen), supposément décédé 15 ans plus tôt, est toujours en vie.

La série, dont le tournage débutera à Abou Dhabi et au Maroc au début d'avril, devrait sortir à la fin de 2019.

La production franco-canadienne est une commande de France Télévisions, ZDF, Bell Média et Super Channel. C'est le premier projet de l’Alliance, un regroupement audiovisuel européen des radiodiffuseurs publics France Télévisions, RAI et ZDF, créé en mai 2018. Cineflix Rights a acquis les droits de distribution de la série pour le monde entier, y compris les États-Unis et le Royaume-Uni.