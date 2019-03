Lotbinière dans la mire d’une entreprise gazière

Le président de l’entreprise Ressources Utica, Mario Lévesque, s’est récemment inscrit au Registre des lobbyistes du Québec pour effectuer des représentations auprès des instances gouvernementales.

Ressources Utica est une société gazière dont le siège social est situé à Québec.

Sa mission est « d’explorer et de mettre en valeur le potentiel gazier du Québec ».

L’inscription au registre des lobbyistes de l’entreprise comporte deux mandats.

Le premier est d’effectuer des représentations relativement à « l’élaboration et la modification de dispositions législatives et réglementaires » reliées aux hydrocarbures au Québec, notamment sur la Loi sur les hydrocarbures.

Le second est d’obtenir l’ensemble des autorisations requises pour un projet éventuel de forage exploratoire. Outre les ministères concernés, l’entreprise gazière cible, entre autres, les MRC de Lotbinière et de L’Érable pour réaliser leurs représentations.

La région de Lotbinière représente un fort potentiel pour l’exploitation de gaz de schiste. D’ailleurs 70 % du territoire de Lotbiniere se trouve dans la zone des permis de recherche en vigueur.

Cette nouvelle inscription au Registre des lobbyistes inquiète donc le groupe environnementaliste Lotbinière en transition.

« Le cœur m’est tombé dans les talons. C’est quelque chose d’extrêmement difficile à prendre. C’est une guerre d’usure », a réagi la porte-parole Irène Dupuis.

Mme Dupuis se bat depuis une dizaine d’années pour empêcher le développement de projet d’exploitation gazière dans la vallée du Saint-Laurent. Elle explique « qu’il y a eu plusieurs démonstrations de non-acceptabilité sociale » dans Lotbinière.

« Il y a eu deux BAPE, un en 2011 et l’autre en 2014 qui arrivaient exactement à la même conclusion. Il n’y a pas d’acceptabilité sociale. La viabilité économique n’est aussi d’aucune façon démontrée », rappelle Mme Dupuis.

Lotbinière en transition demande au gouvernement de François Legault de « passer à une société moderne » et de mettre fin aux menaces d’exploitations d’hydrocarbure au Québec.

Pour ce faire, Irène Dupuis croit qu’il faut abolir les droits miniers détenus par les entreprises leur permettant d’explorer et d’exploiter le sous-sol québécois.

On veut se sentir chez nous. On a interdit la fracturation, mais on n’a pas retiré les claims. Est-ce qu’on va finir le travail?

Irène Dupuis, porte-parole, Lotbinière en transition