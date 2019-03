Une carte aide à identifier des restes humains découverts depuis 1953

Cette carte un peu « macabre » vise à obtenir de nouvelles informations, aussi anodines soient-elles, qui pourraient aider à déterminer à qui appartiennent les restes retrouvés et les raisons de la mort de cette personne.

« Si la technologie peut améliorer les choses pour une famille qui n’a jamais obtenu de réponse, c’est tant mieux », affirme le porte-parole du Bureau du coroner, Andy Watson.

L’organisme enquête sur les morts non naturelles, inattendues ou inexpliquées.

Il a pris plusieurs années pour concevoir cette carte (Nouvelle fenêtre) (disponible en anglais seulement), qui est désormais accessible à tous les internautes. Chaque point – bleu pour un homme, rouge pour une femme, vert pour une personne dont le sexe n’a pas pu être déterminé – représente un cas irrésolu.

Accompagnés d’une description

Ces points s'étendent de Haida Gwaii aux Kootenays, et une description plus ou moins détaillée les accompagne.

Hormis la date où les restes ont été découverts, on y trouve, selon le cas, le sexe, le moment estimé de la mort, l’âge, ou encore la grandeur de la personne.

Des portraits, lorsque les circonstances le permettent, sont aussi disponibles. Les restes retrouvés vont d’un simple fragment d’os à un corps presque intact.

Parmi ces cas, on retrouve une large majorité d’hommes. La plupart se trouvent dans le Grand Vancouver.

Des pieds retrouvés sur les berges

Cinq points sur la carte concernent des pieds qui ont été retrouvés sur les côtes de la province – trois dans le Grand Vancouver et deux sur l’île de Vancouver.

Sur 15 pieds retrouvés depuis 2007 en Colombie-Britannique, 10 ont été identifiés.

Un cas qui remonte à 1953

Le plus vieux cas de restes non identifiés remonte à 1953. En janvier de cette année-là, un employé des parcs de Vancouver est tombé par hasard sur le crâne de deux jeunes garçons au parc Stanley, aux côtés d’une petite hache enterrée. Ils étaient morts depuis plus de 6 ans.

Bien qu'ils n'aient jamais pu les idenfitier, les enquêteurs ont déterminé qu'ils étaient demi-frères et avaient entre 6 et 10 ans. Personne n’a été poursuivi pour leur meurtre.

Selon Andy Watson, tout indice, même minuscule, peut aider à faire avancer une enquête de ce genre.

« Quelque chose qui paraît petit et insignifiant à quelqu’un peut en fait être la pièce manquante du puzzle », dit-il.

Avec des informations de Rhianna Schmunk