Reprise des travaux sur le pont Dubuc

Le ministère des Transports (MTQ) a tenu à faire le point mercredi matin pour préparer la population aux changements à venir.

Les travaux s’échelonneront jusqu’en novembre.

En fin de semaine, une voie dans chaque direction sera fermée pour préparer le chantier. Ce sera le cas aussi jeudi et vendredi, par alternance. À compter de lundi, la charge des poids lourds sera restreinte.

Les travaux se feront surtout la nuit et les week-ends pour perturber le moins possible la circulation.

Le pont Dubuc (à droite) et le pont Sainte-Anne (à gauche) au-dessus de la rivière Saguenay. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

Objectif des travaux

Les travailleurs se consacreront essentiellement à refaire l'extérieur du pont Dubuc du côté est. Ils démantèleront aussi l’ancienne bretelle d’accès qui mène au boulevard Saguenay.

Pour cette dernière tâche, la piste cyclable sera déviée sur 300 mètres pendant une quarantaine de jours.

Un chantier d’envergure

Les travaux, qui s’élevent à 45 millions de dollars, ont commencé en 2015. Le chantier doit prendre fin en 2020.

Par ailleurs, le MTQ se montre satisfait des travaux effectués et de la nouvelle configuration du pont. Les accidents sont moins nombreux et la structure est plus sécuritaire.

L’an prochain, le ministère compte réaliser une étude pour évaluer la nécessité ou non d’un nouveau pont sur le Saguenay. Environ 47 000 conducteurs empruntent le pont Dubuc chaque jour.

D'après les informations de Priscilla Plamondon-Lalancette