Festival Mosaic 2019 : le pavillon francophone est de retour

Selon la coresponsable de la communication pour le Pavillon francophone, Chantal Amstad, cette activité revêt une grande importance.

« Le pavillon francophone permet de donner une belle visibilité à la communauté francophone de Regina et aussi de montrer que les francophones sont de gens d’un peu partout dans le monde », explique-t-elle.

La diversité de cette communauté se reflétera dans les mets servis et surtout dans le spectacle culturel qui sera présenté.

Chantal Amstad annonce la participation de nombreux artistes dont Christiane Blondeau, Kaya Free et le groupe Raquette à claquettes. Elle indique que le spectacle comprendra aussi des présentations de danses traditionnelles notamment du Rwanda et du Burundi et de l’île Maurice.

Le spectacle sera présenté plusieurs fois en après-midi et en soirée. Des animations sont prévues entre les différentes représentations du spectacle.

« Il va y avoir des ateliers [de musique avec des] cuillères et une chorale jeunesse de la paroisse Saint-Jean-Baptiste le samedi. On va également avoir de la danse participative et de l’animation de musiciens en déplacement », explique la coordonnatrice.

À écouter: Une entrevue de Chantal Amstad à Point du jour

Comme nouveauté le pavillon francophone comprendra des activités pour enfants cette année.

« On a décidé d’ajouter un coin enfants. Il va y avoir entre autres un château gonflable, quelques animations et aussi une station de macaron où les enfants sont invités à colorier leur propre drapeau fransaskois et en faire un macaron », informe Chantal Amstad.

En 2018, L’ACFR avait annoncé que le pavillon francophone ne serait pas présenté au festival Mosaic cette année-là pour donner « du répit aux bénévoles » et pour reprendre un cycle de présentations du pavillon tous les deux.

L’ACFR s’était alors engagé à présenter un pavillon francophone en 2019.

Dans le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’ACFR du 5 novembre 2018, il est écrit au sujet du pavillon francophone du festival Mosaic 2019 que « le spectacle est autour de 17 000 $ ».

Recherche de bénévole

Chantal Amstad invite les Fransaskois à s’inscrire comme bénévole pour l’organisation du pavillon francophone.

« On invite les gens à s’inscrire le plus rapidement possible pour être éligibles à un petit concours. On fait tirer trois cartes cadeaux de 50 $ parmi les 50 premiers inscrits », lance-t-elle.

Un formulaire d’inscription est disponible sur le site de l’ACFR.

Le festival Mosaic est organisé chaque année par le Conseil multiculturel de Regina pour célébrer la diversité culturelle de la communauté réginoise.

Une vingtaine de pavillons localisés à différents endroits de la ville présentent des activités culturelles variées pendant les trois jours du festival.