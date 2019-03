Pas d'indépendance du Québec sans l'accord d'une majorité de provinces, plaide Ottawa

Un mémoire déposé devant la Cour d'appel du Québec par les avocats du gouvernement fédéral et dont Radio-Canada a obtenu copie soulève l'indignation et l'incrédulité de la Société St-Jean Baptiste de Montréal (SSJB). Ottawa prétend notamment qu'une éventuelle sécession du Québec serait « illégale et inconstitutionnelle » sans un amendement à la constitution canadienne.

Cela pourrait donc signifier que, légalement, une majorité de provinces devraient approuver une éventuelle indépendance du Québec.

Le mémoire a été soumis dans le cadre de la contestation de la loi 99 sur l’autodétermination, adoptée par Québec en 2000, pour accorder aux Québécois le droit de décider seuls s'ils veulent se séparer du Canada.

Il y a près d’un an, en avril 2018, la Cour supérieure a donné raison au gouvernement du Québec et à la Société Saint-Jean Baptiste qui défendent la constitutionalité de cette loi. La décision a été portée en appel et la cause pourrait être entendue sur le fond l’an prochain devant la Cour d’appel.

En attendant, les parties impliquées, dont le gouvernement du Canada, doivent soumettre au tribunal un mémoire dans lequel elles exposent leur argumentaire. Selon le document d’une centaine de pages transmis par les avocats d’Ottawa le 20 février dernier, la sécession légale du Québec nécessiterait un amendement constitutionnel selon les critères énoncés dans la partie V de la loi constitutionnelle de 1982.

Aux yeux de Maxime Laporte, président de la SSJB, l’argument du nécessaire amendement constitutionnel, s’il est accepté par la Cour d’appel, aurait pour effet de « rendre techniquement irréalisable en droit l’accession du Québec à la liberté politique ».

Selon l’interprétation de la SSJB, l’indépendance du Québec serait alors assujettie à l’appui de 7 provinces représentant 50 % de la population canadienne, ou peut-être même à l’accord unanime des provinces.

M. Laporte dresse un parallèle avec la Catalogne, dont la déclaration d’indépendance est jugée illégale par le gouvernement espagnol. Il accuse le premier ministre Justin Trudeau de vouloir s’inspirer de cette situation pour rendre l’indépendance du Québec impossible sur le plan constitutionnel.

Au moment de publier, les avocats du gouvernement fédéral n’avaient pas répondu à nos appels pour commenter.