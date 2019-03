Et de deux : les républicains bloquent à nouveau la publication du rapport Muller

C’est la deuxième fois cette semaine que le leader républicain au Sénat s’oppose à la publication du rapport qui a pourtant été approuvé à la Chambre des représentants par 420 voix contre 0.

Mitch McConnell avait déjà bloqué lundi une première résolution en ce sens déposée par le leader démocrate au Sénat, Charles Schumer.

Cette fois, c’est la sénatrice démocrate de la Californie, Diane Feinstein, membre du comité judiciaire du Sénat, qui a tenté d’obtenir le consentement du Sénat pour que le rapport Mueller soit publié, rapporte le journal politique américain The Hill.

Or, comme le consentement des tous les membres du Sénat est requis pour qu’une telle résolution soit adoptée, il a été facile pour le leader de la majorité républicaine de bloquer une fois de plus la démarche démocrate.

Cette fois, Mitch McConnell a expliqué s'être opposé à la demande d'adoption de la résolution non contraignante en soulignant que le procureur général William Barr travaille actuellement avec Robert Mueller pour déterminer ce qui devrait ou ne devrait pas être publié dans le rapport.

M. Barr a envoyé une lettre de quatre pages aux comités de la magistrature de la Chambre et du Sénat dimanche, dans laquelle il présentait les principales conclusions de M. Mueller.

J'ai toujours appuyé la proposition selon laquelle son rapport devrait être publié dans toute la mesure du possible, conformément à la loi.[…] Je pense que nous devrions être cohérents en laissant le conseil spécial terminer son travail et non seulement lorsque nous pensons que cela peut être politiquement avantageux pour l'une ou l'autre des parties.

Mitch McConnell, leader de la majorité républicaine au Sénat américain