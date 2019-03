Québec renforce sa réglementation sur l'école à la maison

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a déposé un projet de règlement qui vise à imposer un contenu minimal d'apprentissage plus strict sur l'enseignement à la maison.

Ces nouvelles dispositions bonifient celles adoptées sous les libéraux. L'enseignement du français, des mathématiques, de l'anglais, de l'univers social ainsi que des sciences et technologies sera désormais obligatoire.

Les enfants devront également réussir des épreuves ministérielles afin de recevoir un diplôme reconnu par le ministère de l'Éducation.

Le projet de règlement exigera aussi la présence de l'enfant à des rencontres dans le but de permettre un meilleur suivi et un dépistage plus efficace des difficultés d'apprentissage.

« Actuellement, vous pouvez choisir de faire des sciences ou pas, vous pouvez choisir de voir les notions de mathématiques ou pas [...], c'est totalement inacceptable », s'est exclamé Jean-François Roberge.

Le gouvernement Legault souhaite lutter contre le phénomène des écoles religieuses illégales pour qu'elles respectent l'imposition de « contenus d'apprentissage minimalistes ».

Il a souvent été question, au cours des dernières années, du cas de la secte juive Lev Tahor qui a attiré l'attention des autorités.

Lors d'une allocution à l'Assemblée nationale, le ministre Jean-François Roberge a déclaré que le projet de règlement permettra à chaque enfant de « développer son plein potentiel ».

Il a aussi évoqué le fait que « des milliers d’enfants pourraient être dans [une] situation inacceptable, selon les estimations fournies à mon ministère par différents experts et intervenants ».

Ces nouvelles règles entreront en vigueur le 1er juillet 2019 en vue d'une mise en application dès la prochaine année scolaire.

« Ces modifications [...] s’inscrivent parfaitement dans notre volonté de mettre l’intérêt des élèves au-dessus de toute autre considération », croit Jean-François Roberge.

Le ministre de l'Éducation estime qu'environ 5000 enfants seront touchés par ce projet de règlement.

Réaction de l'opposition

Les partis d'opposition à Québec se sont montrés plutôt favorables à ce projet de règlement avec certaines nuances.

La porte-parole du PLQ en matière d'éducation, Marwa Rizqy, a appelé le gouvernement à faire preuve « d'ouverture pour s'assurer de répondre aux besoins tant des élèves que des parents ».

Québec solidaire a exhorté la CAQ à ne pas mettre toutes les personnes touchées par ces mesures « dans le même panier ».

Le Parti québécois a quant à lui exhorté le ministre Roberge à se pencher sur le financement des écoles privées de confession religieuse.