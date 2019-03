Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS fait bonne figure en dons d'organes

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS fait figure de proue dans le domaine de la greffe d'organe, selon les dernières données publiées par Transplant Québec. L'hôpital est l'établissement ayant le plus haut taux d'organes prélevés par donneur en 2018.

Soixante-sept organes ont été greffés sur 13 donneurs au cours de l’année dernière en Estrie, selon Transplant Québec, et 14 personnes ont fait le don de leurs organes. En moyenne, 4,84 organes étaient prélevés sur chaque donneur.

Un donneur peut donner jusqu’à huit organes [mais] c’est assez rare. On va calculer les deux poumons, le foie, le cœur, les deux reins, le pancréas. Un seul donneur peut permettre de transplanter plusieurs personnes , explique le directeur général de Transplant Québec, Louis Beaulieu.

C’est bien sûr l’équipe là-bas, la direction générale, et c’est beaucoup Dr D’Aragon, spécialiste en maintien du donneur […] tout ça amène cette performance qu’on observe. C’est un travail exigeant s’occuper des donneurs. Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec

Des dons à la hausse

Transplant Estrie a non seulement observé un accroissement du nombre d’organes prélevés par donneur, mais aussi du nombre de donneurs.

Ce qu’on sait de façon très claire, c’est qu’il y a plus de 3,2 millions Québécois qui se sont inscrits dans le registre de l’assurance-maladie et 1,7 million qui se sont inscrits dans le registre de la Chambre des notaires, souligne Louis Beaulieu. On voit une progression constante des personnes qui s’inscrivent.

L’organisme a intensifié ses efforts pour promouvoir le don d’organes et amener les gens à faire connaitre leurs volontés. Louis Beaulieu admet qu’il s’agit d’une discussion difficile, mais il rappelle que les décisions sont beaucoup plus ardues à prendre lorsque les émotions sont à fleur de peau.

Les objectifs sont d’amener les gens à inscrire leurs volontés dans les registres et parler de ce qu’ils veulent avec leurs proches […] Malheureusement, on ne sait jamais quand la fatalité va arriver. Et quand ça arrive, le don d’organe est presque toujours dans un contexte subi.

Ce n’est pas nécessairement quelque chose qu’on se dit "Wow, je vais parler de ma mort aujourd’hui, ça m’excite beaucoup". Mais si on pense qu’à notre décès, on pourrait sauver jusqu’à 8 vies et aider 20 personnes avec le don de tissus, ou peut-être que c’est quelqu’un prêt de nous qui attend une greffe… Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec

Bien que la liste ait diminué en 2018, 29 Estriens étaient toujours en attente d’une greffe au 31 décembre 2018.