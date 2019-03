Pluie d'hommages après le décès du bénévole Claude Leblanc

L'Estrien à l'origine du projet des défibrillateurs et du programme Échec au crime, Claude Leblanc, est décédé la nuit dernière. Il était âgé de 75 ans.

Claude Leblanc était un citoyen engagé dans une multitude de causes au sein de sa communauté. Ayant oeuvré dans le domaine de la justice, il avait cofondé en 1996 le programme provincial Échec au crime, dont il était membre honoraire.

Son acharnement à vouloir augmenter le nombre de défibrillateurs externes automatisés (DEA), aux côtés de l'urgentologue Wayne Smith, s'est conclu par la création de la Fondation des Bons samaritains, en février.

C'est une perte impossible à combler, estime Wayne Smith. Claude, c'était un frère choisi. Nous partagions les mêmes objectifs de vouloir aider la communauté.

L'organisme vise à fournir des défibrillateurs externes automatisés aux organismes à but non lucratif et à soutenir les familles dont l’un des membres a des problèmes de santé.

Les deux hommes ont milité pendant des années pour que le gouvernement provincial modifie la loi afin de rendre obligatoire la présence d'un DEA dans tous les immeubles fréquentés par 100 000 personnes et plus par année. Un projet de loi avait d'ailleurs été soumis aux élus en janvier.

Une pluie d'hommages

Les bons mots, les souvenirs et les hommages n'ont pas tardé à pleuvoir à la suite de l'annonce de son décès. L'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, déplore la « perte d'un ami ».

Il a été avec moi pendant près de 30 ans, rappelle-t-il. C'est un gars hors norme. Il était d'une générosité exceptionnelle. C'était sa plus grande qualité.

Le président de la Fondation des Bons Samaritains, Jocelyn Forgues, a tenu à souligner l'altruisme et la générosité de son collègue et ami. Son oeuvre continuera à vivre, assure-t-il.

On va continuer son projet. On va s'arranger pour en faire un succès, dit-il. C'était un homme qui avait le coeur sur la main, il pensait à tout le monde.

Le maire de Sherbrooke a annoncé son désir de rendre hommage d'une manière officielle à ce bénévole notoire de la région.

Le comité de toponymie pourrait, entre autres, se pencher sur la manière d'ancrer le nom et l'histoire de Claude Leblanc à Sherbrooke.

Il avait d'ailleurs travaillé à la campagne électorale du maire Steve Lussier.