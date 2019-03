Le cofondateur d'Échec au crime et de la Fondation des Bons Samaritains, Claude Leblanc, est décédé

L'Estrien derrière le projet des défibrillateurs et le programme Échec au crime, Claude Leblanc, est décédé la nuit dernière. Il était âgé de 75 ans.

Claude Leblanc était un citoyen engagé dans une multitude de causes dans sa communauté. Ayant oeuvré dans le domaine de la justice, il avait cofondé en 1996 le programme provincial Échec au crime, dont il était membre honoraire.

Son acharnement à vouloir augmenter le nombre de défibrillateurs externes automatisés (DEA), aux côtés de l'urgentologue Wayne Smith, s'est conclu par la création de la Fondation des Bons Samaritains, en février. L'organisme vise à fournir des défibrillateurs externes automatisés aux organismes à but non lucratif, et à soutenir les familles dont l’un des membres a des problèmes de santé. Les deux hommes ont milité pendant des années pour que le gouvernement provincial modifie la loi afin d'obliger la présence d'un DEA dans tous les édifices ayant une fréquentation supérieure à 100000 personnes par année. Un projet de loi avait d'ailleurs été soumis aux élus en janvier.

Il avait également travaillé à la campagne électorale du maire actuel Steve Lussier.

Plus de détails à venir.