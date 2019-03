Des plans pour l’été bouleversés par les feux de forêt

Un expert en qualité de l'air et professeur à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC), Christopher Carlsten, affirme que de nombreuses activités en plein air seront probablement annulées cet été en raison de la fumée des feux de forêt.

« Chaque été, dernièrement, il y a eu au moins une période majeure avec de la fumée d’incendie, et on prévoit que ça arrivera encore, dit-il. On doit s’y préparer. »

Aucun climatologue sérieux ne pense que [la fumée] est une chose aléatoire. Christopher Carlsten, directeur du département de la santé respiratoire de UBC

M, Carlsten affirme qu’il y a deux manières simples de se prémunir contre les dangers causés par la fumée : acheter un purificateur d’air pour la maison et porter un masque à l’extérieur.

Il recommande aussi de reporter ses activités en plein air quand la pollution est particulièrement élevée.

Les vacanciers devraient prévoir des plans de rechange s’ils ont prévu des activités extérieures telles que des tournois sportifs, des festivals de musique ou du camping aux mois de juillet et août.

Des budgets grandissants

La Colombie-Britannique a augmenté son budget pour combattre les feux de forêt cette année. Il passera de 63 millions de dollars à 101 millions de dollars, une hausse de 60 %.

La province a déjà fait des brûlages contrôlés dans certaines régions à risque. Un budget de 10 millions de dollars est prévu pour cette action préventive en 2019.