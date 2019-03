Des cartes SIM de cellulaires piratées à Edmonton

En ce mois de la prévention de la fraude, la police met en garde la population contre ce nouveau type de piratage réalisé à distance.

Les contrevenants utilisent les options de messagerie instantanée du cellulaire ou un appel téléphonique pour pirater la carte SIM. La manipulation requiert toutefois de connaître certaines informations personnelles de la victime.

La police précise que ces informations peuvent être recueillies au moyen d’un logiciel malveillant, par des attaques d’hameçonnage ou tout simplement à partir des médias sociaux.

Un appel de démarchage peut même suffire, met en garde Linda Herczeg, du Service de police d’Edmonton.

« Ils choisissent un numéro au hasard et si la personne répond à la question "Est-ce que c’est Julie?, Non non, c’est Anita", la fraude peut ensuite commencer », conclut la policière.

Ils ont un numéro de téléphone et un nom. Ils peuvent commencer à creuser afin de trouver de l’information. Ça peut survenir complètement au hasard, sans visée particulière. Linda Herczeg, Service de police d'Edmonton

Protéger ses données personnelles

L’origine de la fraude est difficile à déceler, car ce sont les options de messagerie en ligne qui sont piratées.

Quand le changement de carte SIM a été effectué, les appels entrants et sortants du téléphone sont bloqués, mais la victime peut toujours se connecter au réseau WIFI.

Le téléphone piraté peut être formaté et fonctionner de nouveau, mais le fraudeur pourrait avoir accès à la nouvelle carte SIM et aux données qu’elle contient.

Comment prévenir la fraude aux cartes SIM? Créer un numéro d’identification sur son téléphone

Ne pas rendre public son numéro sur les réseaux sociaux

Revoir ses factures de carte de crédit, de téléphone et ses relevés bancaires

Ne pas utiliser les mêmes mots de passe et noms d’utilisateur. En créer des longs, compliqués et difficiles à deviner

Ne pas utiliser l’option « se souvenir de mon mot de passe/nom d’utilisateur » sur les applications de banque en ligne

Ne pas cliquer sur les liens envoyés par des fournisseurs de services par courriels ou messages SMS

Linda Herczeg rappelle qu’une petite carte peut renfermer beaucoup d’informations, comme celles de l'utilisateur, mais aussi les contacts du téléphone, les adresses et les informations fournies pour les applications.

La police d’Edmonton a partagé l’histoire d’une femme victime de ce type de fraude dont le compte en banque a été dévalisé.

En 2018, il y a eu l'équivalent d'une fraude en ligne par jour. Les pertes encourues se sont élevées à 1,2 million de dollars.