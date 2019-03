Moose Jaw veut modifier sa réglementation sur le bruit après la plainte de Burton Cummings 

La Ville a pris cette décision à la suite d’une plainte de l’ancien chanteur du groupe rock Guess Who, Burton Cummings, contre un studio de danse installé dans l’immeuble de son appartement.

Le maire de Moose Jaw, Fraser Tolmie, estime que cette plainte a révélé une lacune dans le plan de zonage pour des bâtiments à usage mixte (entreprises et logements) dans le centre-ville.

« Nous devons changer nos règlements municipaux pour trouver une façon de promouvoir une meilleure cohabitation entre les gens qui gèrent une entreprise et ceux qui veulent résider en paix [dans ces immeubles] », a-t-il expliqué.

Le maire a expliqué qu’un plan de consultation est en préparation. Cette consultation comprendra des activités d’information et d’éducation du public pour éviter toute confusion concernant la nouvelle réglementation.

« On veut s’assurer que les gens comprennent les niveaux de décibels et ce qu'ils représentent à l’intérieur ou à l’extérieur d’un logement. Cela a créé de la confusion par le passé », a indiqué M. Tolmie.

Le studio Dance Fitness With Kyra fait face à six accusations en vertu des règlements municipaux à la suite de la plainte de Burton Cummings. La cause sera entendue le 18 avril 2019.

Avec les informations de Alicia Bridges, CBC News