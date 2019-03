Vol dans les magasins d'alcools : la Société des alcools du Manitoba critiquée

La Société des alcools et des loteries du Manitoba fait l'objet de critiques pour avoir publié les noms des personnes accusées d'avoir volé des produits dans les magasins d'alcool de la province.

Mardi, la société d'État publiait les noms complets et l'âge de 67 personnes sur leur site Internet. Ces personnes ont été arrêtées et accusées pour des infractions criminelles commises dans les magasins d’alcool, mais n’ont pas été reconnues coupables.

Le directeur du Centre d'éthique professionnelle et appliquée de l'Université du Manitoba, Neil McArthur, est indigné par cette mesure.

« J'ai été vraiment choqué qu'un organisme gouvernemental agisse de la sorte. Ce n'est pas une entreprise privée. Ce sont des gens qui agissent au nom du Manitoba, explique-t-il. En agissant ainsi, vous les condamnez devant la population. Ces personnes pourraient faire face à toutes sortes de conséquences avant même d'être jugées par un tribunal. »

Neil McArthur, directeur du Centre d’éthique professionnelle et appliquée de l’Université du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Leif Norman

La démarche inhabituelle de la Société fait suite à de nouvelles mesures mises en place pour lutter contre le vol dans ses magasins, qui a bondi de près de 300 % l’année dernière, selon la société d’État.

La Société des alcools et des loteries du Manitoba a refusé une demande d’entrevue mardi, mais a envoyé une déclaration par courrier électronique.

Elle explique que son site web est un endroit où les clients et les médias peuvent être tenus au courant de ses efforts pour mettre fin aux vols des magasins d'alcools.

« Une partie de ces efforts consiste à nommer les personnes arrêtées et inculpées par le Service de police de Winnipeg pour avoir commis des vols », explique le directeur de la sécurité pour la Société des alcools et des loteries, Wayne Harrison.

Selon un avocat spécialiste des droits de l'homme, Corey Shefman, la liste de noms pose problème, car les personnes qui s’y retrouvent pourraient être innocentées.

« C'est incroyablement insultant et cela témoigne d'un manque de jugement remarquable de la part de la Société des alcools et des loteries ainsi que toute personne qui a eu un mot à dire dans l'élaboration de cette politique, affirme M. Shefman. Lorsque les médias font état d'une arrestation, d'une accusation ou d'un procès, vous obtenez également un contexte et une réponse à l'accusation. »

L'avocat spécialiste des droits de l'homme, Corey Shefman Photo : Radio-Canada

Le porte-parole du Service de police de la Ville de Winnipeg, Rob Carver, affirme que la police partage régulièrement les noms des personnes accusés avec les détaillants une fois que des accusations ont été déposées.

Neil McArthur et Corey Shefman craignent que la liste des personnes accusées de vol cible particulièrement les Autochtones ou les personnes aux prises avec une dépendance.

Avec des informations d'Austin Grabish, CBC News