Canicule 2018 : Magog a pris tous les moyens pour limiter les impacts

Sylvain Thomas, chef à la prévention et aux mesures d'urgence à la Ville de Magog, soutient que la Ville a été proactive pour limiter les troubles causés par la canicule.

L’année passée, on a fait beaucoup d’actions recommandées par les différents organismes. On a toujours une veille saisonnière. Actuellement, on est en veille saisonnière inondations. On va bientôt tomber dans la veille saisonnière chaleur accablante, cela vient du ministère de la Sécurité publique, de concert avec le ministère de la Santé. De notre côté, on a un processus d’alerte et d’actions déjà prévu. Déjà l’année dernière, on a fait plusieurs actions pour atténuer l’impact de la chaleur accablante sur notre population.

La Division de la prévention et des mesures d’urgence déploie notamment des préventionnistes sur le territoire pour inspecter régulièrement les bâtiments plus à risque, comme les résidences pour personnes âgées ou les grands bâtiments à multiple logements. De concert avec les pompiers, ils peuvent identifier les secteurs plus propices à devenir des îlots de chaleur.

On a fait du porte-à-porte, on a fait environ 600 portes avec les pompiers pour distribuer des feuillets d’information recommandés par le ministère et sensibiliser les gens sur les actions que la Ville a prises, comme le prolongement des heures de plage, de jardins d’eau, des heures d’ouverture de la bibliothèque, des centres communautaires, des endroits climatisés et nous avons donné les conseils demandés par le ministère.

Le résultat qu’on a eu était excellent. Les gens étaient contents de nous voir, ils étaient rassurés. Sylvain Thomas, chef à la prévention et aux mesures d'urgence à la Ville de Magog

Prêts à agir en 2019

Avec les changements climatiques, les étés caniculaires risquent de devenir la norme plutôt que l’exception. Sylvain Thomas est d’avis que la Ville est prête à faire face aux défis que cela va entraîner.

Nous savons que c’est récurrent […] nous, en ce qui nous concerne, on essaie de faire ce qu’on peut aux meilleures de nos connaissances sur notre territoire pour éviter cela.

La santé publique interpelait également les Municipalités hier, demandant un meilleur arrimage avec les services municipaux pour améliorer la prévention.

Sylvain Thomas estime pour sa part que la communication est déjà excellente entre la Ville et les ministères.

Dès qu’on a la veille saisonnière, on communique avec les représentants de notre région pour développer un plan d’action et nous sommes régulièrement en communication avec les ministères, pour nous assurer que les actions prises vont dans le bon sens. On revoit également nos îlots de chaleur, on réévalue les rues.