Près du tiers des élèves du primaire en N.-É. ont un retard de développement

Ces résultats viennent de l’Instrument de mesure du développement de la petite enfance (IMDPE) qui mesure la capacité des enfants à répondre à certaines attentes développementales propres à leur âge . Cet outil a été développé à l’Université McMaster et est utilisé par plusieurs provinces.

L’outil évalue les enfants selon cinq critères : la santé physique et le bien-être, les aptitudes sociales, la maturité affective, le développement du langage et du raisonnement, la capacité de communiquer et les connaissances générales.

Lorsque l’IMDPE identifie des faiblesses à un jeune âge, les experts en éducation estiment qu’elles risquent d’avoir des incidences sur la santé, le comportement et l’apprentissage de l’enfant tout au long de sa vie.

Un enfant sera jugé vulnérable dans une catégorie donnée si ses résultats à l’IMDPE figurent sous la barre du 10e percentile, la base de référence de l’évaluation.

Or, les résultats en Nouvelle-Écosse pour 2017-2018 ont indiqué que 28,8 % des enfants étaient vulnérables dans au moins une des cinq catégories, soit une augmentation par rapport aux 25,5 % de 2014-2015.

Les pires résultats dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse

Seuls les élèves de la région d’Halifax (27,7 %) et du sud du Cap-Breton, dans la région du détroit de Canso (23,4 %), figuraient sous la moyenne. Les faiblesses observées chez les élèves atteignent un sommet dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse (une moyenne de 35,7 %), mais elles sont également importantes dans les autres régions.

Les enfants dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse présentaient les plus grandes vulnérabilités, selon les résultats de l'instrument de mesure. Photo : Radio-Canada / Patrick Pilon

L’augmentation des vulnérabilités chez les enfants en bas âge est observée partout au pays, selon Tracey Taweel, sous-ministre des Communautés, de la Culture et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse.

Nous nous efforçons de donner aux enfants les outils dont ils ont besoin pour réussir, explique-t-elle par courriel. Pour y arriver, nous devons faire un effort concerté, dans l’appareil gouvernemental, pour nous assurer que les services sont intégrés et pour donner aux enfants et à leurs familles le soutien dont ils ont besoin pour que les enfants se développent pleinement.

Une responsabilité partagée

La directrice générale d’un centre de ressources familiales au Cap-Breton, JoAnna LaTulippe-Rochon, affirme que les communautés entières doivent contribuer au développement des enfants.

Les initiatives communautaires peuvent prendre diverses formes, selon elle. Les communautés peuvent s’assurer qu’il y ait un nombre suffisant de logements abordables pour les ménages à faibles revenus, de programmes pour le développement des enfants en bas âge et d'aires de jeux.

Les trois premières années de la vie d’un enfant sont cruciales, dit-elle. Elles établissent les assises du succès futur de l’enfant à l’école et plus tard, comme adulte indépendant, productif et en santé. JoAnna LaTulippe-Rochon, directrice générale du Cape Breton Family Place Resource Centre

Mme Taweel rappelle que les résultats du dernier IMDPE avaient poussé le gouvernement provincial à offrir un programme préscolaire pour les Néo-Écossais de 4 ans. Les résultats les plus récents portent sur la dernière cohorte d’enfants avant que ce programme soit offert, en septembre 2017.

Elle espère que les résultats futurs de l’IMDPE montreront que ce nouveau programme a eu des effets positifs.

Avec les renseignements de Michael Gorman, CBC