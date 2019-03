Métro : Toronto débat aujourd'hui d'une prise en charge par Doug Ford

Toronto devrait-il remettre les clés du métro à Doug Ford et son gouvernement? Le maire John Tory presse le conseil municipal de donner son aval à la poursuite de négociations sur la prise en charge du métro, alors que la province s'engage à construire une nouvelle ligne au centre-ville, notamment.

Trois options doivent être à l'étude, d'une prise en charge partielle à complète.

Toutefois, le gouvernement conservateur indique clairement dans deux lettres que s'il paie pour l'expansion du métro, il veut en prendre les rênes.

Compte tenu des engagements financiers majeurs du gouvernement de l'Ontario [dans ces projets], la province s'attend à avoir un rôle de leadership dans leur planification, leur conception et leur mise en oeuvre , indique l'une des lettres du gouvernement.

Ce que veut faire la province :

Construire une nouvelle ligne de métro au centre-ville en employant une nouvelle technologie (la province ne précise pas quelle technologie)

(la province ne précise pas quelle technologie) Prolonger la ligne de métro Yonge jusque dans la région de York parallèlement à la construction de la nouvelle ligne du centre-ville

Enfouir une bonne partie de la nouvelle ligne Eglinton Ouest

de la nouvelle ligne Eglinton Ouest Prolonger le métro à Scarborough en incluant trois arrêts plutôt qu'un (la province ne précise pas le tracé)

La province voudrait organiser une série de rencontres avec la Ville à partir du 1er avril pour en discuter, et ce, à huis clos, pour des raisons de confidentialité commerciale .

Des conseillers inquiets

Le maire John Tory, qui a rencontré Doug Ford à Queen's Park lundi, insiste pour dire que la prise en charge du métro devrait faire l'objet de consultations publiques et se faire dans la transparence .

J'ai été clair : je veux qu'on aille de l'avant avec notre plan de réseau de transport en commun - une nouvelle ligne au centre-ville, SmartTrack, le prolongement de la ligne Bloor-Danforth et les lignes de train léger du secteur riverain, Eglinton Est et Eglinton Ouest , affirme le maire.

Les lettres de la province ne mentionnent pas, toutefois, les projets SmartTrack, Eglinton Est et du secteur riverain. Par ailleurs, la priorité de Toronto a toujours été de construire une nouvelle ligne de métro au centre-ville avant de prolonger la ligne Yonge vers le nord.

De leur côté, nombre de conseillers municipaux dénoncent le plan de la province.

Pour Gord Perks, le plan de Doug Ford voudrait dire un retour en arrière pour la Ville et les usagers. Comme lorsque Rob Ford était maire, on va jetter nos plans à la poubelle et retourner à la case départ , dit-il.

Son collègue Joe Cressy qualifie le plan provincial de scandaleux .

Pour sa part, la conseillère Paula Fletcher incite les résidents à se battre contre une prise de contrôle provinciale du métro.