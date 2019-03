La pression augmente à T.-N.-L. pour une couverture étendue des pompes à insuline

Elles souhaitent que le régime provincial d’assurance-maladie rembourse les pompes à insuline pour toutes les personnes souffrant de diabète de type 1, c’est-à-dire non seulement pour celles qui sont âgées de moins de 25 ans.

Environ 2700 personnes dans la province souffrent de diabète de type 1. La pompe à insuline les aide à vivre en bonne santé, mais la couverture provinciale de cet appareil cesse à l’âge de 25 ans. Cette perspective inquiète Maria Hibbs, qui aura 25 ans dans quelques semaines.

C’est effrayant parce que ma qualité de vie s’est grandement améliorée depuis que j’ai une pompe à insuline. Ce sera financièrement très difficile de prendre soin de ma santé , affirme Maria Hibbs.

Les personnes souffrant de ce type de diabète ne produisent pas d’insuline naturellement pour contrôler le taux de sucre dans leur sang. Si le taux de sucre devient trop élevé, il peut endommager des organes, entraîner la cécité, le coma ou même la mort. La pompe à insuline procure aux patients un apport continu de cette hormone.

Maria Hibbs espère que le gouvernement accepte de couvrir les coûts de la pompe à insuline pour les patients de tout âge. Photo : CBC

À long terme [avec une pompe à insuline], vous connaissez moins de problèmes de santé et vous constituez moins un fardeau financier pour le système des soins de santé , ajoute Mme Hibbs.

Les patients qui ne disposent pas d’une pompe peuvent s’administrer des injections d’insuline plusieurs fois par jour. Cette procédure risque plus d’entraîner des complications, selon des recherches médicales, et c’est que Maria Hibbs devra peut-être faire lorsqu’elle aura 25 ans. Il est malheureux de recevoir cette tuile à 25 ans, explique-t-elle.

La pompe à insuline peut coûter plus de 5000 $, et ses fournitures quelques centaines de dollars par mois.

Maria Hibbs dit être très inquiète. Elle envisage de chercher un emploi à temps plein pour payer cela alors qu’elle est encore une étudiante.

Des étudiants en médecine appuient cette demande

Des étudiants en médecine à l’Université Memorial appuient aussi une couverture universelle de la pompe à insuline dans la province.

En éliminant la restriction fondée sur l’âge pour le programme de pompe à insuline, la province améliorerait non seulement la santé et la qualité de vie des personnes souffrant du diabète de type 1, mais elle ferait aussi des économies considérables en évitant des dépenses liées aux complications du diabète , affirme l’étudiante en médecine Maggie O'Dea, qui siège au comité des affaires gouvernementales de la Fédération des étudiants et étudiantes en médecine du Canada.

Couverture limitée depuis une dizaine d’années

L’assurance-maladie de Terre-Neuve-et-Labrador a commencé à rembourser en 2007 la pompe à insuline dans le cas des patients âgés de moins de 18 ans. La couverture a été étendue aux patients de moins de 25 ans en 2010.

La Colombie-Britannique et l’Ontario ont éliminé toute restriction fondée sur l’âge en matière de pompe à insuline. Les étudiants en médecine de l’Université Memorial demandent au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador de faire de même.

Terre-Neuve-et-Labrador économiserait à long terme en remboursant la pompe à insuline des patients de tout âge, selon Maggie O'Dea, étudiante en deuxième année de médecine à l'Université Memorial. Photo : CBC/Sherry Vivian

L’Association canadienne du diabète appuie aussi une plus grande couverture publique de la pompe à insuline depuis plusieurs années. Elle disait déjà dans un rapport publié en 2012 que ce traitement est plus bénéfique que de subir plusieurs injections par jour. Elle estime aussi que les gouvernements économiseraient en évitant aux patients les complications liées à leur diabète, par exemple l’insuffisance rénale ou l’amputation de membres.

La couverture étendue serait rentable dès 2032 et elle entraînerait des économies d’environ 1,3 million de dollars, estime l’Association canadienne du diabète.

Les étudiants de l’Université Memorial qui réclament le changement disent en avoir discuté avec le ministre de la Santé, John Haggie. Selon eux, le ministre n’a pas rejeté leur demande et il n’a pas fait de promesse non plus. Il a demandé plus de renseignements sur les coûts et les bénéfices d’une couverture étendue.

Il n’a pas été possible d’avoir le ministre Haggie en entrevue. Son bureau explique qu’il sera disponible plus tard cette semaine.

D’après un reportage de Mark Quinn, de CBC