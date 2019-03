Vol qualifié à Sherbrooke : la police recherche un suspect

Le suspect est entré dans le dépanneur vers 14 h 30. Il s'est présenté à la caisse avec des bières de marque Pabst et a demandé une cartouche de cigarettes Markten. Il a ensuite sorti un pistolet noir pour menacer la caissière et lui demander le contenu du tiroir-caisse. La caissière a obtempéré et le suspect a ensuite quitté les lieux à pieds.

L'homme recherché est de race blanche, mesure 1,80 m et est de petite corpulence . Il s'exprime en français. Au moment du vol, il portait des lunettes fumées, un manteau de cuir noir, des pantalons sport noirs, des chaussures noires avec une semelle blanche, une tuque noire et des gants gris et noir.

Toute information peut être transmise à la Division des enquêtes criminelles du Service de police de Sherbrooke.