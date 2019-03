Début de la pêche au crabe des neiges dans l'estuaire du Saint-Laurent

La pêche au crabe des neiges a officiellement été lancée mercredi matin dans la zone de l'estuaire du fleuve Saint-Laurent, la zone 17. Pêches et Océans Canada a jugé que l'estuaire est suffisamment dégagé de ses glaces pour autoriser les crabiers à prendre le large. Les poissonneries devraient avoir des crustacés sur leurs tablettes dès jeudi midi.

La zone 17 s'étend, au large, de Rivière-du-Loup, au Bas-Saint-Laurent, à Rivière-à-Claude, en Gaspésie. Sur la Côte-Nord, les pêcheurs peuvent capturer le crabe entre Tadoussac et Pointe-des-Monts.

Les forts vents qui soufflaient mardi ont compliqué la mise à l'eau de certains bateaux. Finalement, tous les crabiers étaient prêts à partir mercredi matin.

Il y a eu de forts vents, de la glace. Ça n'a vraiment pas été facile. [...] On a chargé vraiment tard hier soir [et] même un bout cette nuit. Yann Chouinard, capitaine du crabier Julianne

Pêcheurs de crabe de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Cette année, une légère hausse des prix est à prévoir dans les poissonneries puisque les quotas de crabes ont été amputés de 15 %, ce qui signifie que les pêcheurs pourront récolter jusqu'à 2230 tonnes cette année.

Selon le président de l'Association des pêcheurs de crabe de la zone 17, René Landry, la hausse de prix devrait demeurer minime.

La zone 17, on est une goutte d'eau dans l'océan. [...] Il y a plus de demandes que d'offres. C'est sûr que ça peut amener des prix à la hausse à l'usine. René Landry, président de l'Association des pêcheurs de crabe de la zone 17

Les pêcheurs subissent une baisse de 15 % par rapport à l'an dernier, ce qui signifie qu'ils pourront pêcher 2230 tonnes. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

L'abondance de ressource est cyclique et les quotas ont été revus à la baisse cette année pour permettre aux stocks de crabes de se renouveler.

Les quotas avaient été haussés durant les trois dernières années puisque la ressource était abondante.

Pêches et Océans a octroyé 39 permis de pêche dans la zone 17, dont cinq sont partagés par trois Premières Nations.

Si rien ne change, la saison de pêche doit se terminer le 22 juin à minuit.

Suspension de la certification de pêche durable pour une 2e année

L'organisme international Marine Stewardship Council a décidé de prolonger cette suspension imposée l'an dernier.

Il l'avait fait en raison du trop grand nombre de baleines noires de l'Atlantique Nord retrouvées mortes dans le golfe du Saint-Laurent en 2017.

Les crabiers se sont élancés vers le large sur le coup de 5h mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Le gouvernement fédéral a ensuite imposé des limites de vitesse aux bateaux. Certaines zones de pêche ont aussi été fermées par moments.

Ces mesures semblent toutefois avoir porté ses fruits puisqu'aucune baleine noire n'a été retrouvée morte en 2018.

Dans la zone 17, on n'en a jamais vu [...], mais c'est toujours l'ensemble des pêcheurs qui est obligé de suivre ces mesures-là. René Landry, président de l'Association des pêcheurs de crabe de la zone 17

La perte de cette certification de pêche durable ne semble toutefois pas inquiéter les pêcheurs de crabe.