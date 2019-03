Des classes de maternelles menacées de fermeture

Jusqu'à maintenant, les écoles de ces municipalités n'ont pas reçu assez d'inscriptions pour ouvrir une classe de maternelle.

Municipalités concernées Les Méchins

Sainte-Félicité

Saint-Vianney

Baie-des-Sables

Toutefois, la présidente de la Commission scolaire des Monts-et-Marées, Céline Lefrançois, précise que des assemblées publiques seront organisées en mai pour aider les parents à prendre leur décision. On aura des informations plus précises à la fin du mois de mai. On pourra dira dire si on maintient le service soit au Marinier [école des Méchins], ou à Sainte-Félicité, à Saint-Vianney ou à L’Assomption [école de Baie-des-Sables].

La priorité de la Commission scolaire est vraiment de maintenir le service préscolaire le plus longtemps possible dans chacun des milieux pour ne pas faire voyager inutilement les enfants de quatre et cinq ans d’une localité à l’autre. Céline Lefrançois, présidente de la commission scolaire des Monts-et-Marées

La période d'inscription a été prolongée pour permettre aux parents d’inscrire leurs enfants.