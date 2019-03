Hausse des coûts du transport en commun: des citoyens de Clarence-Rockland sont en colère

Des citoyens de Clarence-Rockland sont en colère parce qu'ils devront bientôt payer beaucoup plus cher pour se rendre au travail en raison de la fin d'une entente avec OC Transpo et de la privatisation du service de transport en commun CR Transpo.

Près de 200 personnes ont assisté à une rencontre d’information, mardi soir, au cours de laquelle plusieurs usagers ont fait part de leur mécontentement et de leurs inquiétudes aux membres du conseil municipal face à cette hausse des coûts.

À partir du 1er avril, certains usagers devront payer l’abonnement mensuel à OC Transpo de 116 $ en plus des 248 $ que coûte déjà l’abonnement mensuel à CR Transpo. La privatisation de CR Transpo pourrait aussi entraîner une autre hausse des tarifs à compter du 1er septembre prochain.

La colère était palpable chez les citoyens de Clarence-Rockland lors de la rencontre de mardi soir avec le conseil municipal. Photo : Radio-Canada / Jérôme Bergeron

Privatisation de CR Transpo

La Cité de Clarence-Rockland a décidé récemment de remettre la gestion du transport en commun au privé, ce qui permettra à la municipalité d'économiser 440 000 $ annuellement.

C’est une question de finances, on est arrivé au budget et il fallait couper , affirme le maire de Clarence Rockland, Guy Desjardins. Je n’étais pas pour augmenter les taxes de 10 %, ça affecte trop de monde. On a décidé de couper où on pouvait.

C'est la compagnie Leduc Bus Lines qui sera chargée de gérer le transport en commun entre Clarence-Rockland et Ottawa à compter du 1er septembre.

Cette compagnie s’occupe déjà de transporter les usagers de CR Transpo en vertu d'une entente avec la Municipalité qui prendra fin le 31 août prochain.

M. Desjardins affirme que la Cité va cependant continuer d’entretenir certains stationnements incitatifs ainsi que les abribus.

Le maire de la Cité de Clarence-Rockland, Guy Desjardins, lors de la session d'information sur le transport en commun. Photo : Radio-Canada

Certains citoyens présents à la rencontre d’information de mardi soir craignent que la remise au privé de la gestion du service de transport en commun entraîne une réduction de l’offre de service et une augmentation de l'abonnement mensuel.

C’est encore une fois une réduction de services qu’on a vraiment besoin dans la ville , affirme Mario Larose, un citoyen de Clarence-Rockland qui a assisté à la rencontre de mardi soir.

Au lieu de voir du monde venir s’installer à Rockland, on va voir du monde se rapprocher de la ville d’Ottawa. Mario Larose, citoyen de Clarence-Rockland

De son côté, la compagnie Leduc Bus Lines affirme que le service sera maintenu, mais que le coût de l’abonnement mensuel pourrait augmenter à partir du 1er septembre pour compenser la perte de la subvention provenant de la Cité de Clarence-Rockland.

Leduc Bus Line entend tenir une rencontre publique au mois de mai pour faire le point sur la situation.

Hausse des coûts pour les usagers d'OC Transpo

Ces changements s'ajoutent à l'augmentation des coûts pour les usagers de CR Transpo qui doivent transférer avec le service d'OC Transpo pour se rendre au travail à compter du 1er avril.

Dans le cadre de ses préparatifs pour l'ouverture de la Ligne 1 de l'O-Train, la ligne de la Confédération, OC Transpo a été en discussion avec des fournisseurs de service de transport à l'extérieur de son territoire depuis des mois.

Après consultation, OC-Transpo a récemment mis un terme à ses ententes avec les neufs compagnies de transport rurales de la région, dont CR Transpo.

Ainsi, certains citoyens de Clarence-Rockland qui doivent utiliser les services d’OC Transpo pour se rendre au travail devront maintenant payer deux abonnements tous les mois pour se rendre à destination.

Pour une famille qui demeure dans une place rurale, ça va être difficile , croit Susan Bigué, une citoyenne de Clarence-Rockland qui a assisté à la rencontre de mardi.

Le monde va arrêter de prendre l’autobus, à ce prix-là, ça n’a aucun sens. Susan Bigué, citoyenne de Clarence-Rockland

Le service de transport en commun CR Transpo permet en ce moment aux usagers de Clarence-Rockland de se rendre à différentes stations d’OC Transpo et de transférer gratuitement avec le réseau de la capitale nationale.