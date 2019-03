Urgence à Moncton : l’attente décourage de nombreux patients

Le nombre de patients découragés par la longueur de l’attente augmente chaque année, indique le président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, le Dr Serge Melanson.

Ces jours-ci à l’Hôpital de Moncton, ça approche 17 % lorsque ça devrait être plus proche de 2 % ou 5 % des gens qui se présentent avec des problèmes d'urgence assez importants et qui partent parce qu’il sont découragés après avoir attendu quatre, cinq, six ou sept heures, et qui retournent dans leur communauté. On n’a vraiment pas d’idée de ce qui se passe avec ces gens-là , explique le Dr Melanson, qui est lui-même urgentologue.

La situation est difficile pour personnel médical des salles d’urgence.

L’environnement dans lequel on travaille, il y a des urgences débordées, des ambulanciers reculés dans nos corridors qui ne peuvent pas nous transférer leur patient parce qu’on n’a pas le personnel ou le moyen de les accepter, mène à beaucoup de stress sur le personnel », souligne le Dr Melanson.

Comment en est-on arrivé là? Les besoins des patients sont plus complexes, explique le Dr Melanson. La province compte de plus en plus de personnes âgées qui développent des problèmes de santé aigus. Le problème d’engorgement des urgences risque de s’aggraver avec le temps, selon lui.

La Société médicale voit certaines pistes de solution pour améliorer la situation.

Il faut sensibiliser nos citoyens et citoyennes à prendre des décisions autres que visiter des urgences pour des problèmes non urgents. Il faut quand même avoir les moyens dans les départements de mieux combler ces personnes-là. Il faut faire du recrutement très agressif avec nos infirmiers et infirmières en plus de nos médecins. Il faut aussi déboucher de l’autre bord: nos citoyens et citoyennes qui sont dans nos hôpitaux et qui devraient être vraiment plus dans les communautés, les foyers de soins , explique Serge Melanson.

L'environnement de travail dans les salles d'urgence est particulièrement difficile pour le personnel médical ces jours-ci, indique le Dr Serge Melanson, président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick.

La Société médicale appuie aussi une plus grande intégration des infirmières praticiennes au système de santé.