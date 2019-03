Le Drakkar prend les commandes de la série contre les Wildcats

Un soupir de soulagement pour les uns et une défaite crève-coeur pour les autres : un but de Shawn Élément à 11 min 2 s de la première période de prolongation a donné la victoire au Drakkar de Baie-Comeau 4 à 3 contre les Wildcats de Moncton. Les Nord-Côtiers prennent une avance de 2 parties contre une dans la série huitième-de-finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

La dernière séquence du 3e match de cette série a commencé derrière le filet des Wildcats, lorsque Thomas Éthier s’est emparé de la rondelle pour la remettre à Shawn Élément, dans le coin. L’attaquant s’est faufilé en haut de la zone pour décocher un tir apparemment inoffensif. Le gardien monctonien, Francis Leclerc, n’a pu le maîtriser.

Je voulais seulement envoyer la rondelle vers le filet , explique le héros de la soirée, Shawn Élément. J’ai vu mes deux coéquipiers lever les bras. J’ai compris que je venais de marquer.

Les joueurs se sont beaucoup bousculés tout au long la partie. Photo : Radio-Canada / Gilles Landry

Ils ont travaillé fort pour combler l’écart. C’était un soulagement après la déception de les voir remonter. Je pense que des gars étaient stressés avant notre but. Shawn Élément, du Drakkar, en parlant des Wildcats.

Pour les Wildcats, cette défaite fait mal. Étrangement, l’entraîneur John Torchetti était loin d’être abattu après le match.

L'entraîneur-chef, John Torchetti. Photo : Radio-Canada

Les joueurs sont déçus. Mais, ils ont bien travaillé , a souligné le mentor des Wildcats. Nous avons eu des malchances mais nous avons eu de bonnes séquences. Ils doivent continuer de travailler très fort.

Mika Cyr, numéro 24 des Wildcats, attend une passe devant le gardien du Drakkar, Alex D'Orio. Photo : Radio-Canada / Gilles Landry

Le capitaine, Jonathan Aspirot, tentait de garder le moral. On a manqué des occasions. Ce n’est jamais plaisant de perdre en surtemps. Perdre, ça fait toujours mal. C’est normal, nous sommes des gagnants. On repart à neuf pour le prochain match.

Baie-Comeau avait pris des avances de 1-0 et de 3-1 dans la partie. Puis, avec un peu moins de quatre minutes à faire au match, deux buts de Jérémy McKenna ont permis aux Wildcats de créer l’égalité.

L’entraîneur du Drakkar, Martin Bernard, est soulagé du gain des siens.

C’est pas le scénario idéal de se faire remonter en troisième période. Mais, je lève mon chapeau à mes joueurs qui sont restés calmes. L'entraîneur du Drakkar, Martin Bernard.

Moncton croyait avoir marqué à la 5e minute de la période supplémentaire, mais le défenseur du Drakkar, Yan Aucoin, a tout juste empêché le disque de franchir la ligne rouge.

C’était la confusion. Je pensais que le but était bon mais l’arbitre en a décidé autrement. Adam Capannelli, attaquant des Wildcats

Le gardien de Baie-Comeau, Alex D'Orio, a repoussé 34 des 37 tirs dirigés contre lui, dont un de Dylan Seitz, des Wildcats. Photo : Radio-Canada / Gilles Landry

Le quatrième affrontement de la série aura lieu mercredi soir à Moncton. Adam Capannelli ne croit pas que les locaux auront plus de pression pour éviter que l’écart se creuse dans la série.

La pression est sur eux. Nous allons tout simplement respecter notre plan de match.

Adam Capannelli, auteur de deux buts, tient à rappeler que tout est possible. À Baie-Comeau , mentionne-t-il, nous avions perdu en prolongation aussi. Le lendemain, on gagnait.

Remise de prix

Le défenseur Jordan Spence, des Wildcats, a reçu le trophée Raymond-Lagacé, remis à la recrue défensive de l'année dans la LHJMQ. À sa droite, le gouverneur des Wildcats, Jean Brousseau. Photo : Radio-Canada / Gilles Landry

Comme c'est la tradition, la LHJMQ profite des séries éliminatoires pour remettre des prix aux joueurs les plus méritants. À Moncton, le défenseur Jordan Spence a reçu, avant le match, le trophée de la meilleur recrue en défense. Le natif de Cornwall, à l'Île-du-Prince-Édouard, a inscrit six buts et 43 passes en 68 matchs. Il a 17 ans.