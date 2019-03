Les Chevaliers de Lévis éliminés en demi-finale de la Ligue midget AAA

Les Chevaliers ont subi une défaite crève-cœur de 5-4 en prolongation face aux Lions du Lac-St-Louis lors du cinquième et décisif match de la série 3 de 5.

« Les gars sont tristes. C’est une des choses les plus difficiles à voir en tant qu'entraîneur », a résumé Mathieu Turcotte des Chevaliers, qui jouaient sans leur capitaine et deuxième meilleur marqueur Nicolas Daigle.

Les Chevaliers ont fait preuve de ténacité, comblant un déficit de 4-2 en troisième période pour forcer la prolongation.

Le but de Christopher Duchesne à la quatrième minute de la période de surtemps a toutefois scellé le sort des locaux et jeté la consternation chez les partisans entassés dans le petit aréna du quartier Charny.

« Je pense qu’on a manqué un peu d’opportunisme. Si on regarde les lancers, je crois qu’on méritait un meilleur sort », a analysé Mathieu Turcotte, qui dit avoir beaucoup appris lors de cette saison.

Seuls dans l’histoire

Les Chevaliers de Lévis auront tout de même marqué l’histoire du hockey midget québécois cet hiver.

Ils ont remporté 41 des 42 matchs disputés en saison régulière, en plus de connaître une séquence victorieuse de 34 gains consécutifs, un record. Au final, Lévis conclut l’année avec 54 victoires en 59 matchs.

« Pour des jeunes de 15-16 ans, ce qu’on a fait n’a jamais été fait avant, tandis qu’un champion, il y en a un chaque année. Je vais laisser les autres décider ce qui est le plus impressionnant. »

On a eu huit mois extraordinaires et on a eu une mauvaise semaine et demie. Mathieu Turcotte, entraîneur-chef, Chevaliers de Lévis

Des Lions motivés

L’entraîneur des Lions Jon Goyens estime que la vitesse de ses joueurs et le brio du gardien de troisième année Devon Levi, qui a réalisé 52 arrêts mardi, ont permis aux Lions de se distinguer par rapport à la constance des Chevaliers.

Goyens estime que lui et ses adjoints ont fait un bon travail pour convaincre le groupe de croire en ses chances face à une équipe aussi redoutable que Lévis.

« À part des X et des O, c’était plus de gérer l’émotion d’aller jouer contre une équipe qui à une fiche de 41 victoires et 1 défaite. On se préparait une période à la fois. »

Je ne peux pas mentir, c’est spécial. C’est ma 12e année dans la ligue, j’ai vu de bonnes équipes, mais je n’ai jamais vu une équipe comme [les Chevaliers]. C’était du bon hockey. Jon Goyens, entraîneur-chef, Lions du Lac St-Louis

Les Lions du Lac St-Louis ont maintenant rendez-vous avec les Cantonniers de Magog en grande finale. La série débutera vendredi à Magog.