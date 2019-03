Les Olympiques au bord du gouffre

On a compétitionné tout le long du 60 minutes, peu importe le score. On a travaillé pour sortir de la misère, après la façon dont on a commencé , a mentionné d’entrée de jeu l’entraîneur-chef des Olympiques, Éric Landry, après la rencontre.

Sa troupe a amorcé le match de la pire façon lorsque le Gatinois Xavier Simoneau a fait plaisir au gros contingent de partisans des Voltigeurs présents au Centre Robert-Guertin en ouvrant la marque après seulement huit secondes de jeu.

Drummondville en a rajouté quelques minutes plus tard, lorsque Dawson Mercer a déjoué Rémi Poirier sur le quatrième tir de son équipe.

Avec un déficit de 2-0, les joueurs des Olympiques n’ont pas baissé les bras et ont créé l’égalité avant de retraiter au vestiaire grâce à des buts de Pier-Olivier Roy et Giordano Finoro. Les choses se sont gâchées par la suite.

En deuxième période, on a quand même relâché un peu, on n’a pas assez aidé notre gardien, qui a fait un super match , explique David Aebischer, en parlant de Rémi Poirier, qui a fait face à 45 lancers, ce qui porte son total à 128 pour les trois premiers matchs de la série.

David Aebischer est devenu l’instant d’un match le numéro un du club à la ligne bleue. Les deux meilleurs défenseurs gatinois, Gabriel Bilodeau et Darien Kielb, ont raté la rencontre, ennuyés respectivement par une blessure et un virus.

Je veux tout donner pour l’équipe. 30 ou 40 minutes, ça ne change rien, je veux tout donner pour essayer d’aller chercher la victoire , a expliqué le Suisse de 18 ans.

C’est dur de perdre un match comme ça parce qu’on a quand même bien joué. On a marqué quatre buts alors que dans le reste de la série, on en avait marqué seulement un , a pour sa part indiqué Roy, auteur de deux filets pendant cette rencontre. Son homonyme, Charles-Antoine, a inscrit l’autre but des Olympiques.

Ces derniers tenteront d’éviter le balayage mercredi soir contre les Voltigeurs, classés troisièmes au Canada. C’est aussi une question de fierté pour la jeune équipe des Olympiques.

On ne l’a pas eu facile cette année. Ce n’est pas parce qu’on en a perdu trois qu’on va abandonner. On veut un cinquième match et ont va tous travailler dans la même direction pour l’avoir , a mentionné sans hésiter Pier-Olivier Roy.

Les 67 tenteront le balayage

Les 67 d’Ottawa jouaient simultanément la troisième rencontre de leur série contre Bulldogs, mardi soir, à Hamilton.

La troupe d’André Tourigny n’a pas dominé le pointage comme lors des deux premiers duels, mais elle s’en est tiré avec une victoire de 2-1, malgré un avantage numérique accordé aux Bulldogs avec 41 secondes à faire à la rencontre.

Mitch Hoelscher a ouvert la marque pour Ottawa en première période, avant d’être imité par Noel Hoefenmayer, qui a trouvé le fond du filet avec l’avantage d’un homme au deuxième tiers.

La réplique est venue de Arthur Kaliyev pour les Bulldogs, qui ont lancé à 19 reprises vers Michael DiPietro.

Les 67 tentent de se qualifier pour le deuxième tour des séries éliminatoires pour la première fois depuis 2012.