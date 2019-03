Le Centre de services à l’emploi de Prescott-Russell mise sur les travailleurs étrangers

Le Centre de services à l'emploi de Prescott-Russell (CSEPR) a décidé de jouer un rôle plus actif dans le soutien et l'accompagnement des entreprises qui désirent recruter de la main-d'œuvre étrangère.

L'organisme, qui accompagne autant les employeurs que les chercheurs d'emplois, a convié quelque 80 personnes à une séance d'information sur le recrutement international, mardi, à Hawkesbury.

Nous [au CSEPR] on veut se faire le pont entre [les] programmes fédéraux et provinciaux qui visent à aider des travailleurs à l’étranger à venir occuper ou combler des postes en permanence ou de façon temporaire ici au Canada , a expliqué la directrice générale du CSEPRCentre de services à l'emploi de Prescott-Russell , Caroline Arcand.

À l’heure actuelle, le CSEPRCentre de services à l'emploi de Prescott-Russell , qui dessert le territoire des Comtés unis de Prescott et Russell, dénombre quelque 400 postes à pourvoir dans sa base de données.

Le problème, il est sérieux. Je vous dirais que si on n'arrive pas à trouver des solutions [à court ou moyen terme] ça [pourrait] être catastrophique pour certaines entreprises , croit Mme Arcand.

À St-Isidore, le fabricant de portes et de fenêtres Dalmen fait partie des entreprises présentement en mode recherche.

Depuis au moins quatre ou cinq ans, il nous manque environ, durant la saison forte [entre les mois de mai et de novembre] 15 employés pour être capable de suffire à la demande , a raconté le président de l'entreprise, Dominic Alary.

Au fil des ans, le fabricant a introduit des techniques de production modernes afin de demeurer compétitif. Malgré tout, M. Alary craint que les difficultés à pourvoir les postes laissés vacants nuisent éventuellement à la croissance de son entreprise.

[Cette pénurie de main-d’oeuvre] ça […] restreint […] la croissance de l’entreprise. [L’un] des plus gros défis, c’est d’avoir assez d’employés tous les jours pour être capable de faire toutes les commandes que la clientèle nous demande , a-t-il raconté.

Le fédéral a l’intention de donner un coup de pouce aux entreprises comme Dalmen. Un projet pilote pour accroître l'immigration au sein des communautés rurales, similaire à celui lancé en janvier dernier à Sudbury, doit bientôt être annoncé.

La formule gagnante, c'est de rendre la vie facile à l'immigrant potentiel [qui vient] s'installer au Canada. Alors, oui, on a un emploi. Oui, on va être capable de te trouver un hébergement. […] Plus on les entoure, plus la formule va être gagnante , a indiqué le député fédéral de Glengarry—Prescott—Russell, Francis Drouin.

La directrice générale du CSEPR espère que l’orientation privilégiée par son organisme sera bien accueillie par les employeurs de la région.