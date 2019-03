Vanessa Rodel et sa fille Keana, deux des « anges gardiens » d'Edward Snowden, ont enfin posé leurs valises à Montréal, mardi après-midi. La veille, elles avaient décollé de Hong Kong comme demandeurs d'asile pour atterrir à Toronto comme résidentes permanentes. Qu'est-ce qui les attend au cours des prochains jours?

C’est une nouvelle vie qui commence pour la mère et sa fille, qui vivaient dans l’insécurité à Hong Kong en raison de leur statut de sans-papiers et pour avoir aidé à cacher le lanceur d’alerte Edward Snowden en 2013.

« Je suis libre, je suis en sécurité et je peux commencer une nouvelle vie, et ma fille est si excitée », a expliqué Mme Rodel en point de presse mardi. « Tout est nouveau pour moi, je ne sens même pas la fatigue, je suis vraiment enthousiaste. »

L'avocat Marc-André Guérin, président de l'organisme Pour les réfugiés, qui a parrainé la mère et sa fille, a expliqué pour sa part ce que représente concrètement pour Mme Rodel le fait de passer de sans-papiers à Hong Kong à résidente permanente du Canada.

« Pour la première fois depuis plus d'une décennie, elle va avoir accès à des soins de santé, elle va avoir le droit de travailler, elle va avoir le droit d'aller à l'école, explique-t-il. Keana, sa petite fille de 7 ans, va avoir la perspective de poursuivre des études supérieures également. »

Elles viennent d’avoir l’extraordinaire cadeau d’une vie normale. Marc-André Guérin, avocat et président de l'organisme Pour les réfugiés

Amorcer une nouvelle vie

Vanessa et sa fille doivent désormais s’activer pour s’installer à Montréal, leur ville d’adoption. « J’ai vraiment hâte d’apprendre le français. Il m’était interdit d’aller à l’école à Hong Kong, donc je suis vraiment impatiente », explique Mme Rodel.

C’est l’organisme Pour les réfugiés qui encadre leur intégration dans la province. « Pour les 12 prochains mois, c’est notre organisation qui doit prendre en charge tous les besoins financiers, logistiques, d’encadrement et d’installation pour Vanessa et sa fille, ici au Québec », a fait savoir Me Guérin en entrevue à 24/60.

L’organisme leur a d’ailleurs déjà trouvé un logis temporaire, mais Mme Rodel et sa fille devront trouver un logement à plus long terme.

« J’aimerais trouver un endroit où habiter qui soit très près de l’école, comme ça, ce sera plus facile pour moi », a indiqué la mère de famille, en ajoutant encore une fois qu’elle avait très hâte d’entamer ce nouveau chapitre. « Les gens ici sont tellement gentils! »

À savoir pourquoi la mère et sa fille ont choisi de s’installer au Québec, l'avocat Marc-André Guérin a une explication légale qui va au-delà de la gentillesse des habitants. Il s’agissait plutôt de contourner la dureté du système hongkongais, qui accepte moins de 1 % des demandes de réfugiés.

« Il fallait trouver un programme où on pouvait parrainer quelqu'un qui n'avait pas encore été déterminé comme étant réfugié et il existe une disposition dans la loi canadienne qui permet ce genre de démarche là, cependant il n'y a que le Québec qui, dans sa loi, l’autorise toujours », a souligné Me Guérin.

L’équipe d’avocats célèbre aujourd’hui cette victoire, mais affirme qu’elle se remettra au travail dès demain pour tenter de venir en aide aux cinq autres sans-papiers, dont le père de Keana, qui sont toujours coincés à Hong Kong.

Avec la collaboration de Diana Gonzalez