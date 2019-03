Les Roughriders ouverts à l’organisation d’un match de la NFL au stade Mosaic

Les Roughriders de la Saskatchewan et la Ligue canadienne de football ne sont pas contre la présentation d'un match préparatoire de la Ligue nationale de football (NFL) au Stade Mosaic. Toutefois, ils remettent en question la pertinence de la date initialement choisie et la difficuté d'organiser deux rencontres sportives importantes au stade de Regina en seulement 24 heures.

Le match préparatoire de la NFL devait avoir lieu le 23 août tandis que le Vert et Blanc accueille le Rouge et Noir d'Ottawa dès le lendemain.

Dans un communiqué, l'organisation des Riders identifie l'existence de « risques significatifs » que le stade ne soit pas prêt à temps, selon les standards de la LCF, pour la présentation d'un match du Vert et Blanc. De plus, la ligue et l'équipe ne croient pas que le stade pourra offrir « une expérience exceptionnelle aux partisans, aux commanditaires ainsi qu'aux diffuseurs dans un aussi bref délai ».

L'équipe s'est dite ouverte aux discussions si une nouvelle date était proposée et qu'elle n'entrait pas en conflit avec les engagements déjà existants des Roughriders de la Saskatchewan.

Aucun contrat avec la NFL

Le président et chef de la direction de la Regina Exhibition Association Limited, Tim Reid, indique que des discussions se sont déroulées avec un promoteur externe afin d'accueillir un match de la NFL au Stade Mosaic de Regina. Il confirme qu'aucun contrat n’a encore été signé pour la tenue d'une telle rencontre.

L'organisation réfute que l'équipe de football saskatchewanaise ait mis des bâtons dans les roues pour empêcher la tenue de l'événement.

« Je peux vous assurer que les Roughriders de la Saskatchewan ont collaboré au processus et ont soutenu notre organisation pour tenir des grands événements dans notre communauté », affirme M. Reid.