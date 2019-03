Happy Mann allègue que la campagne au PCU de Jason Kenney a commis une fraude électorale

Cette controverse fait irruption alors que les Albertains sont appelés aux urnes le 16 avril et que le Parti conservateur uni mène par une importante marge dans les sondages.

Dans une lettre envoyée à Happy Mann détaillant les résultats de son enquête, le Commissaire aux élections affirme que Happy Mann a accepté d’aider Jason Kenney en échange de l’appui de ce dernier pour devenir candidat du PCU.

La lettre du commissaire indique que Happy Mann dit aussi avoir pris part à une rencontre en juillet 2017, à laquelle participaient aussi, selon lui, des personnes des gardes rapprochées des campagnes de Jason Kenney et de Jeff Callaway.

Ils ont discuté de la manière de faire élire Jason Kenney comme chef du PCU, soutient Happy Mann. Il a déclaré au commissaire que « le financement de la campagne de Jeff Callaway et la fraude électorale sont deux tactiques [qui seraient employées] ».

Jeff Callaway (à gauche) s'est retiré de la course à la direction du PCU trois semaines avant le vote qui a élu Jason Kenney (à droite) à la tête du parti. Photo : Campagne de Jason Kenney

Dans sa réponse au commissaire envoyée le 24 mars, Happy Mann reconnaît avoir fait des dons illégaux à la campagne de Jeff Callaway.

L'enquête du commissaire se penche sur le financement de la campagne de Jeff Callaway lors de la course à la direction du Parti conservateur uni, en 2017. Plusieurs personnes ont rapporté que Jeff Callaway s’est lancé dans la course dans le seul but d’attaquer l’adversaire principal de Jason Kenney, l’ancien chef du Wildrose Brian Jean, puis de se retirer de la course avant le vote en octobre 2017.

Jason Kenney a vigoureusement nié être impliqué dans ce plan allégué, affirmant qu’il est normal que des campagnes à la chefferie soient en communication.

CBC/Radio-Canada a obtenu des documents qui démontrent une coopération étroite entre les campagnes de Jason Kenney et Jeff Callaway et qui indiquent que Jeff Callaway prévoyait déjà se retirer de la course en août 2017.

Allégations de fraude électorale

Happy Mann allègue que de fausses adresses courriel ont été ajoutées à des formulaires d’adhésion pour devenir membre du PCU dans les semaines avant le vote sur la course à la direction, le 28 octobre 2017.

J’ai rempli des formulaires pour quelques personnes que je connais et certains n’avaient pas indiqué d'adresse courriel, puis une adresse courriel est ensuite apparue sur la liste des membres. Happy Mann

Il dit ne pas savoir qui a ajouté ces adresses courriel. Happy Mann affirme avoir fourni ces informations à la Gendarmerie royale du Canada.

Dans une lettre envoyée à la Gendarmerie royale du Canada, qui enquête aussi sur la course à la direction du PCU, l’ex-député conservateur Prab Gill a accusé la campagne de Jason Kenney d’avoir utilisé de fausses adresses courriel dans le but de recevoir le code d’accès qui permet à chaque membre de voter, afin de voter massivement pour Jason Kenney.

CBC/Radio-Canada n’a pas vérifié de manière indépendante les allégations de Prab Gill.

Le député indépendant Prab Gill a affirmé dans le passé être victime d'intimidation de la part du PCU en raison des allégations qu'il a faites. Photo : Radio-Canada / CBC

CBC/Radio-Canada a obtenu une liste de quelques douzaines de fausses adresses courriel présumées de membres du Parti conservateur uni et a effectué une recherche de données en utilisant l’outil DomainTools. Cette recherche confirme que ces adresses courriel ont toutes été achetées de manière anonyme auprès d'un même fournisseur de services, FastDomain, avant le vote de la course à la direction du PCU, entre le 20 septembre et le 13 octobre 2017.

De plus, Happy Mann affirme que plusieurs formulaires d’adhésion pour les nouveaux membres ont été retournés au PCU sans être accompagnés des cotisations. Il se demande qui a payé ces frais. Selon les règles du Parti conservateur uni, une personne doit acheter sa carte de membre elle-même, ou par l’entremise d’un membre de sa famille immédiate.

La loi électorale albertaine n’empêche pas les partis politiques de payer les frais d’adhésion des cartes de membres, mais ils doivent dévoiler ces dépenses.

Sans nier explicitement les allégations de Happy Mann, le Parti conservateur uni a répondu par courriel que la campagne à la direction du PCU de Jason Kenney a suivi toutes les règles. La directrice du PCU Janice Harrington attaque plutôt la crédibilité de Happy Mann et Prab Gill, qui a été accusé d’avoir bourré des urnes lors d’un vote dans la circonscription de Calgary Nord-Est en juin 2018.

Elle rappelle que Happy Mann a été disqualifié comme candidat en novembre 2018, en raison d’allégations d’un journaliste, qui dit avoir été attaqué par des membres de l’équipe de Happy Mann.

Le chef conservateur a maintes fois attaqué la crédibilité de Happy Mann dans le passé. Photo : Radio-Canada

Des contributions financières illégales

Le Commissaire aux élections conclut que Happy Mann a donné 9000 $ à la campagne de Jeff Callaway grâce à des fonds qui ne lui appartenaient pas. Happy Mann admet que cet argent n’était pas le sien, mais insiste sur le fait qu’il n’a jamais transité par son compte bancaire.

La loi électorale interdit aux Albertains de faire des dons politiques avec de l’argent qui ne leur appartient pas.

Dans sa réponse au commissaire, Happy Mann explique qu’il a accepté que sa signature et celle de deux de ses proches soient forgées sur des formulaires de dons pré-remplis de 3000 $ chacun. Il dit qu’il n’a jamais vu ces formulaires et affirme ne pas savoir qui a forgé les signatures.

Les transactions ont été gérées par un groupe restreint de personnes qui étaient responsables à l’origine d’organiser la campagne kamikaze et de gérer le financement. Extrait de la réponse de Happy Mann au Commissaire aux élections de l'Alberta

Le 18 mars, le magazine Maclean’s a rapporté qu’une entreprise a versé un paiement de 60 000 $ dans le compte bancaire personnel de Cameron Davies, co-directeur de la campagne de Jeff Callaway. Dans ce reportage, Cameron Davies allègue que cet argent devait ensuite être redistribué au compte de sa campagne grâce à d’autres donateurs. CBC/Radio-Canada n’a pas vérifié de manière indépendante les allégations de Maclean’s.

Selon sa déclaration officielle, Jeff Callaway a reçu 94 385 $ de dons pendant sa campagne à la direction du Parti conservateur uni. Photo : CBC / Glenn Francey

Happy Mann se défend

Le Commissaire aux élections de l’Alberta affirme que Happy Mann aurait dû comprendre les conséquences de ses gestes. « Vous avez fait des dons tout en sachant qu’il y avait des motifs discutables et peu éthiques derrière la campagne de Jeff Callaway », écrit-il.

Aucune preuve ne lie Jason Kenney à ces dons illégaux et dans sa lettre, Happy Mann affirme qu’il est peu probable qu’il y en ait.

Il admet qu’il veut se venger de Jason Kenney, mais appelle les Albertains à porter leur propre jugement sur cette affaire.

De possibles pénalités élevées

Le Commissaire aux élections de l’Alberta affirme qu’il songe à imposer à Happy Mann une pénalité administrative pour chacune de ses trois contributions à la campagne de Jeff Callaway, ce qui représenterait une amende de 30 000 $.

Celle-ci s'ajouterait à une série d’amendes imposées par le Commissaire aux élections à des membres du Parti conservateur uni pour leur rôle dans le financement de la campagne de Jeff Callaway.

CBC/Radio-Canada a obtenu un courriel démontrant que le Commissaire aux élections a transféré une partie de son enquête sur les contributions financières à la campagne de Jeff Callaway à la Gendarmerie royale du Canada.

Avec la collaboration de Carolyn Dunn, Allison Dempster, Drew Anderson et Bryan Labby (CBC)