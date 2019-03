Québec pourrait investir pour décontaminer davantage le terrain de la Consol

L’aide du gouvernement favoriserait l’obtention d’une certification environnementale supérieure au critère C, conféré par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

L’éventail de possibilités qui s’offrent à Saguenay pour trouver une nouvelle vocation au terrain, laissé vacant depuis la démolition de l’usine, serait ainsi élargi.

Le président de l’arrondissement de La Baie, Éric Simard a rencontré le député de Dubuc, François Tremblay, pour discuter du dossier lundi.

Les élus de l'arrondissement de La Baie se sont réunis mardi et ont notamment discuté du dossier de l'ancien terrain de la Consol. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Lors de l’assemblée du conseil d’arrondissement de mardi, il s’est dit confiant de pouvoir obtenir l’appui financier de Québec.

On a parlé du projet du Comité pour l’avenir du site de la Consol (CASC). On savait qu’il y avait une problématique au niveau de la plage. M. Tremblay a dit que s’il y avait de la contamination, il était prêt à nous aider là-dessus , résume Éric Simard.

Des sommes allouées à la décontamination

François Tremblay rappelle que plusieurs millions de dollars ont été inclus au budget Girard pour soutenir des projets de décontamination aux quatre coins du Québec.

Le député, qui a sollicité l’appui de la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, estime que le projet de relance de l’ancien terrain de la Consol pourrait profiter de ces crédits.

C’est déjà stade C, on le sait depuis plusieurs années. Mais on pourrait, sans nécessairement décontaminer l’ensemble de l’œuvre, le faire pour certains volets du projet éventuel. Je pense que l’idée, ce n’est pas d’avoir une chaîne d’hôtels, mais c’est d’avoir des usages récréatifs qui vont vraiment être optimaux avec ce qui peut s’en venir comme opportunités , fait valoir le député de Dubuc.

Le CASC planche sur un projet à caractère récréotouristique.

Les projets vont être analysés et ceux qui vont vraiment se démarquer et démontrer une volonté ferme du milieu vont avoir des crédits. On va se battre pour que ce projet-là aboutisse enfin et qu’on puisse en profiter. François Tremblay, député caquiste de Dubuc

François Tremblay rappelle l'importance de rendre les actifs à la communauté, épouvée par la fermeture de l'usine en 2004.

Une rencontre entre des fonctionnaires du service d’urbanisme de Saguenay et l’équipe du député aura lieu au cours des prochains jours.