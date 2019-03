C'est la fin d'Unité 9, mais le travail de sensibilisation continue

L'émission Unité 9, regardée par plus d'un million de téléspectateurs chaque semaine, a permis au public de s'infiltrer dans le quotidien d'une prison pour femmes et d'être sensibilisé à leur réalité. Les comédiens et l'auteure Danielle Trottier ont senti l'empreinte sociale laissée par cette émission. Mais, est-ce le cas en Outaouais?