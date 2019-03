Cabotinage à l’ouverture du procès pour fraude fiscale de l'humoriste Dieudonné

Friand de polémiques, il s'est présenté au tribunal vêtu d’un couvre-chef en forme d’ananas – une référence à sa chanson Shoah nanas qui lui a valu une condamnation en 2013 pour provocation à la haine raciale – et d’un bermuda.

Avant le début de l’audience, il a fait une « quenelle », ce geste interprété comme un salut nazi inversé, puis a signé un autographe et pris des photos avec des membres du public présents sur place, a rapporté l’AFP.

Dieudonné a été condamné à de nombreuses reprises par la justice depuis 2006, notamment pour incitation à la haine, négationnisme et antisémitisme.

À lire aussi : Que reproche-t-on exactement à Dieudonné?

Des centaines de milliers d'euros dissimulés

L’homme est accusé d’avoir caché plus d’un million d’euros de recettes de spectacles aux autorités fiscales françaises.

En 2014, des enquêteurs avaient trouvé 657 000 euros (environ 992 661 $CAN) en espèces au domicile qu’il habite avec sa conjointe, à une époque où il se disait pourtant ruiné.

Plus de 600 000 euros (l'équivalent de plus de 906 000 $CAN) auraient également été transférés par l’humoriste controversé à des proches, notamment en France et au Cameroun, où il a de la famille.

Face à ces accusations, Dieudonné s’est dit « confiant ». « Je déclare être innocent de tout ce qui m’est reproché », a-t-il affirmé en début d’audience.

Le procès, qui s’est limité à des questions de procédure mardi, doit se terminer le 3 avril.